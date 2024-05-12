Экспресс на ЧМ-2024: Казахстан не перестаёт удивлять, Дания накажет Канаду

Команда Галыма Мамбеталиева далеко пойдёт, а «кленовые листья» не похожи на себя.

Интересными получаются матчи чемпионата мира по хоккею в Чехии. А некоторые из них и вовсе непредсказуемы. Например, две заброшенные шайбы Великобританией в ворота Канады, а победа Казахстана в игре с Францией вовсе удивительна. 12 мая продолжатся встречи, которые внесут ещё много ясности в ЧМ-2024. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 6.63.

Прогноз на матч Словакия — Казахстан

Сборная Словакии начала чемпионат мира отнюдь не с радостных новостей. Несмотря на уверенную игру в нападении, она проиграла Германии со счётом 4:6. Встреча получилась на загляденье — 10 заброшенных шайб. На протяжении всей игры «Рыцари Татры» пытались догнать немцев, но не смогли. Состав у словаков неплохой. Нашлось место даже представителю НХЛ Юраю Слафковски. Он стал автором двух голевых передач в игре с «орлами».

Казахстан в первом матче удивил. Команда победила Францию со счётом 3:1. Пусть в составе казахстанской сборной отсутствуют звёзды из НХЛ, зато хватает мастеров из КХЛ, готовых делать результат. Например, нападающий «Барыса» Кирилл Савицкий в минувшей встрече набрал два (1+1) очка по системе «гол+пас». Наверняка раскроются и другие хоккеисты.

Словакия будет стремиться одержать победу в этом матче. Она начала с поражения, а времени на то, чтобы прийти в себя, мало. «Рыцарям Татры» придётся включить полную мощь в атаке, как это было во встрече с Германией. Казахстан многие недооценивают. Однако мы считаем, что если пойдёт зрелищный хоккей, то казахстанцы смогут пробить индивидуальный тотал больше 1.5 шайбы с коэффициентом 1.90.

Прогноз на матч Дания — Канада

Датчане не могут похвастаться известными хоккеистами в своём составе, но большинство игроков сборной выступают в сильных европейских чемпионатах. Там они получают бесценный опыт, который может помочь им на ЧМ-2024. «Датские львы» начали турнир с победы в игре с Австрией со счётом 5:1.

Канада является действующим чемпионом мира. Она попробует защитить титул. Команда собрала классный состав. Большинство хоккеистов выступают в НХЛ. Причём не на последних ролях. Вот только первый матч группового этапа ЧМ-2024 получился для канадцев непростым. Они с огромным трудом выиграли у Великобритании со счётом 4:2. То ли берут разгон, а может, испытывают проблемы с защитой.

Как бы там ни было, но Дания побеждала Канаду на чемпионате мира в 2022 году со счётом 3:2. В повторение сенсационного результата не верится от слова совсем. Но с учётом того, что даже Великобритания забросила две шайбы канадцам, у «датских львов» будут шансы пробить индивидуальный тотал больше 1.5 шайбы с коэффициентом 2.20.

Прогноз на матч Швеция — Польша

Шведы привезли на чемпионат мира в Чехию очень сильный состав. Его костяк состоит из хоккеистов, выступающих в НХЛ. Серьёзные намерения и уровень подготовки «Тре Крунур» доказывает победа в минувшем матче с США со счётом 5:2. Йоэль Эрикссон стал главной звездой встречи, оформив дубль и сделав голевой пас. Его одноклубник из «Миннесоты» Филип Густавссон уверенно сыграл на воротах, пропустив всего две шайбы от грозной атаки американцев.

От Польши не следует ждать чудес. Эта сборная относится к числу аутсайдеров чемпионата мира. Она вернулась в элитный дивизион почти после 22-летнего отсутствия. Поэтому в стремлении полякам не будет равных на турнире. Но что касается сил и опыта — этого недостаточно, чтобы бороться за плей-офф. «Орлы» уже проиграли свой первый матч Латвии (4:5 ОТ).

Шведы получили день отдыха, поэтому выйдут на лёд свежими и готовыми к новым подвигам. Мы считаем, что «Тре Крунур» будут доминировать на протяжении всей встречи. Ожидаем множества голов, поэтому разумно будет поставить на дубль в матче с коэффициентом 1.60.

Экспресс на ЧМ-2024

Ставка 1: индивидуальный тотал Казахстана в матче со Словакией больше 1.5 шайбы за 1.90.

Ставка 2: индивидуальный тотал Дании в игре с Канадой больше 1.5 шайбы за 2.20.

Ставка 3: в матче Швеция — Польша будет дубль за 1.60.

Общий коэффициент: 1.90 Х 2.20 Х 1.60 = 6.63.