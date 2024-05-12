Мбаппе прощается с «Парк де Пренс», «Байер» наслаждается триумфом. Экспресс на футбол

Чем ближе конец сезона, тем больше интриг, напряжённых матчей и ситуаций происходит. 12 мая нас ждёт немало интересных игр, за которыми стоит наблюдать. Мы составили экспресс с коэффициентом 7.53 из трёх встреч, которые будут сыграны сегодня. Представляем его вашему вниманию.

Прогноз на матч «Ювентус» — «Салернитана»

«Ювентус» не проигрывает уже несколько матчей подряд в Серии А, хотя и не может похвастаться большим количеством побед, в основном завершая игры вничью. Несмотря на это, игра туринцев стабильна, а оборона действует довольно надёжно. «Салернитана», напротив, находится на противоположном конце таблицы и регулярно терпит поражения. Оборона часто даёт сбои, что приводит к большому количеству пропущенных мячей, а атака не может компенсировать это реализацией моментов.

С учётом очных встреч команд, в которых «Ювентус» в большинстве случаев оказывался сильнее, и существенного превосходства его как в классе, так и в текущей форме, всё указывает на то, что и в этот раз туринский клуб сможет обыграть своего соперника. Стоит отметить, что туринцы не только стремятся укрепить свои позиции в топ-3 таблицы, но и не могут позволить себе потерю очков. Ближайший конкурент — «Болонья» — отстаёт на очко. «Салернитане» при этом уже не спастись, но есть смысл бороться за честь.

Принимая во внимание все факторы, можно с уверенностью предполагать, что «Ювентус» победит в этом матче. Однако, с учётом недавних ничейных результатов хозяев, есть вероятность, что матч может закончиться не с таким уж и крупным счётом. Вероятный результат матча — победа «Ювентуса» со счётом 2:0 или 3:0. Это позволит туринскому гранду укрепить свои позиции и продолжить борьбу за бронзу в чемпионате Италии. В итоге нашей ставкой будет победа чёрно-белых с разницей в 2-3 мяча за 2.15.

Прогноз на матч «Бохум» — «Байер»

«Бохум» показывает неоднозначные результаты в последних пяти матчах, одержав две победы и потерпев два поражения. Последняя встреча с «Унионом», которую клуб выиграл 4:3, говорит о высоком атакующем потенциале. Однако оборона оставляет желать лучшего, учитывая количество пропущенных мячей.

С другой стороны, «Байер» выглядит убедительно, особенно после разгромной победы в игре с «Айнтрахтом» со счётом 5:1. Команда Хаби Алонсо не проигрывает уже солидную серию матчей, включая встречи в европейских турнирах. Это говорит о хорошей форме игроков и устойчивости состава.

В очных встречах между этими командами были зафиксированы результаты в пользу обеих сторон, но последний матч завершился разгромной победой «Байера» со счетом 4:0, что может психологически повлиять на игроков «Бохума». Учитывая вышеизложенное, можно предположить, что гости действительно имеют все шансы на победу. Тем не менее «Бохум» играет дома и, несмотря на нестабильность, способен удивить.

Вероятен результативный матч, так как обе команды обладают хорошей атакующей линией. Прогноз на матч: победа «Байера» с коэффициентом 1.75. Ожидается, что леверкузенцы будут контролировать ход игры и используют свои шансы эффективнее.

Прогноз на матч «ПСЖ» — «Тулуза»

«ПСЖ» подходит к матчу с неоднозначными результатами в последних играх, однако выступления на своём поле традиционно сильны. Несмотря на поражение в последнем матче с дортмундской «Боруссией» в Лиге чемпионов, парижский клуб демонстрирует высокий уровень игры на внутренней арене. Это было видно, когда он выиграл у «Лиона» и «Лорьяна» — оба раза со счётом 4:1.

«Тулуза», в свою очередь, показывает неплохие результаты в последних матчах, однако уступила «Монпелье» и сыграла вничью со «Страсбургом». Это может свидетельствовать о некоторой нестабильности команды. В последних очных встречах с «ПСЖ» результаты были не в пользу «Тулузы», что также может сказаться на моральном состоянии игроков. А учитывая домашний статус парижан, их более мощный и звёздный состав, можно предположить, что в этот раз они также смогут взять три очка.

К тому же недавно Килиан Мбаппе записал видеоролик, в котором рассказал, что не продлевает контракт с «ПСЖ» и матч с «Тулузой» должен стать последним для него на «Парк де Пренс». У футболиста будет нешуточная мотивация завершить его ярко. Мы предлагаем поставить на индивидуальный тотал «ПСЖ» больше 2.5 мяча за 2.00.

Экспресс на матчи 12 мая

Ставка 1: победа «Ювентуса» в игре с «Салернитаной» в 2-3 мяча за 2.15.

Ставка 2: победа «Байера» в матче с «Бохумом» за 1.75.

Ставка 3: индивидуальный тотал «ПСЖ» больше 2.5 мяча в игре с «Тулузой» за 2.00.

Общий коэффициент: 2.15 Х 1.75 Х 2.00 = 7.53.