«Ницца» — «ПСЖ». Без мотивации нет побед

15 мая состоится матч 32-го тура Лиги 1 «Ницца» — «ПСЖ». Начало – в 22:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они не могут определиться с фаворитом: поставить на победу парижан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.52. Успех «орлят» оценивается в 2.59. На ничью дают коэффициент 3.72.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги 1 «Ницца» — «ПСЖ» 15 мая 2024 года

Букмекеры предполагают, что матч «Ницца» — «ПСЖ» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.64, а тотал меньше 2.5 мяча оценивается в 2.30. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.22. Гол гостей доступен за 1.22. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.53.

Анализ и прогноз на матч Лиги 1 «Ницца» — «ПСЖ» (15.05.2024)

В чемпионате Франции наступила пора решающих матчей. Игра 32-го тура Лиги 1 «Ницца» — «ПСЖ» пройдёт 15 мая на стадионе «Альянц Ривьера». Стартовый свисток раздастся в 22:00 мск.

«Орлятам» осталось провести два матча в этом сезоне, и перед ними стоит задача набрать шесть очков, поскольку такой результат максимально увеличивает шансы команды на участие в Лиге чемпионов. Задача сложная, но вполне выполнимая, с тем учётом, что у «Ниццы», в отличие от опережающих её на четыре очка «Бреста» и «Лилля», есть игра в запасе.

Подопечные Франческо Фариоли находятся на пятом месте в турнирной таблице, и они практически гарантировали участие в следующем сезоне Лиги Европы, но пока есть шанс на Лигу чемпионов, сдаваться нельзя.

В целом «Ницца» вышла на решающий отрезок сезона в хорошей форме, что доказывает беспроигрышная серия команды из пяти матчей. Главный козырь «орлят» — качественная и надёжная оборона. Шутка ли, всего 25 мячей пропустили подопечные Фариоли — лучший результат в Лиге 1.

Главная роль в защите «Ниццы» у 40-летнего бразильца Данте, который, несмотря на почтенный возраст, проводит отличный сезон. Лидер обороны великолепно читает игру, чётко действует на перехвате и хорош в верховой борьбе. Он успел даже забить гол и сделать результативную передачу.

«ПСЖ», по сути, завершил сезон, поскольку обеспечил досрочно титул чемпиона Лиги 1 и не прошёл в финал Лиги чемпионов. Дортмундская «Боруссия» неожиданно оказалась сильнее звёздного состава парижан. Таким образом, завершился этап в истории клуба, который был связан с талантливым форвардом Килианом Мбаппе. Дело в том, что нападающий заявил об уходе после окончания сезона.

Напомним, Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2018 года. Его действующий контракт с клубом истекает летом 2024 года. В нынешнем сезоне Лиги 1 французский нападающий забил 27 мячей и сделал семь результативных передач. Свою главную мечту — привезти в Париж трофей Лиги чемпионов — Килиан исполнить так и не сумел.

Символично, что свой последний домашний матч за «ПСЖ» Мбаппе провёл неудачно. Хотя он и забил прощальный гол, но парижане уступили в матче с «Тулузой» со счётом 1:3. Таким образом, безвыигрышная серия команды продлилась до четырёх встреч.

Вылет из Лиги чемпионов выбил «ПСЖ» из колеи. Команда играет слабо, остро чувствуется отсутствие мотивации. Плюс будоражат футболистов слухи о конфликте Мбаппе с президентом команды, которые в клубе назвали фейковыми. Рассмотрим ставку на победу «орлят» за 2.59.

Прогноз и ставки на матч Лиги 1 «Ницца» — «ПСЖ» 15 мая 2024 года

«ПСЖ» выиграл титул, а Мбаппе попрощался с болельщиками. Парижанам сложно найти мотивацию, что явно просматривалось в минувшей встрече с «Тулузой». В свою очередь, «Ницца» набрала форму и ведёт борьбу за место в Лиге чемпионов. «Орлята» сумеют одержать победу, поскольку классно защищаются и бережно относятся к реализации опасных моментов.

Ставка: победа «Ниццы» за 2.59.