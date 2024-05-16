«Риу Аве» — «Бенфика». Рафа Силва и Ди Мария получат удовольствие

17 мая состоится матч 34-го тура Примейры «Риу Аве» – «Бенфика». Начало игры — в 22:45 мск. Эксперты уже дали прогноз, они отдают предпочтение гостям: поставить на победу «красных» можно с коэффициентом 1.42. Шансы «большой реки» оценили в 7.00. Ставки на ничью принимаются за 4.90.

Коэффициенты букмекеров на матч «Риу Аве» — «Бенфика» 17 мая 2024 года

Аналитики считают, что матч «Риу Аве» – «Бенфика» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.30. Если забьют «красные», сыграет коэффициент 1.06. Гол «большой реки» доступен с коэффициентом 1.70. Поставить на «обе забьют» можно за 1.82.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Португалии «Риу Аве» — «Бенфика» (17.05.2024)

17 мая в матче 34-го тура Примейры «Риу Аве» будет принимать «Бенфику» на стадионе «Риу Аве». Начало игры запланировано на 22:45 мск. Несмотря на разницу в классе, встреча обещает получиться интересной.

В последнем матче «Риу Аве» сыграл вничью с находящимся под угрозой вылета «Портимоненсе» со счётом 2:2. Таким образом, команда продлила свою невероятную беспроигрышную серию до 11 встреч. Если бы не пропущенный на 90+7-й минуте гол, «большая река» могла бы одержать победу. Не хватило совсем немножко.

Действительно, серия впечатляет, но только со стороны. На самом же деле за эти 11 матчей у «Риу Аве» только две победы. Он выиграл у «Жил Висенте» (3:0) и «Витории» Гимарайнш (2:1). Поэтому особого толчка в турнирной таблице это не дало. Подопечные Луиша Фрейре занимают 10-е место, отставая от зоны еврокубков на 24 очка.

«Бенфика», в свою очередь, не смогла стать чемпионом Португалии в этом сезоне. «Спортинг» оказался намного успешнее и досрочно стал победителем первенства. Поэтому лиссабонцам придётся довольствоваться местом в квалификации в Лигу чемпионов. Но это уже точно, потому что ниже второй строчки «красные» не спустятся.

После того как подопечные Роджера Шмидта вылетели из Лиги Европы, они одержали три победы в четырёх встречах Примейры. «Бенфика» выиграла у «Фаренсе» (3:1), «Браги» (3:1) и «Ароки» (5:0). Уступили «красные» в матче с «Фамаликаном» (0:2).

Рафаэл Силва в прекрасной форме и в минувшей встрече с «Арокой» оформил дубль, а также отдал голевой пас. Анхель Ди Мария в том матче забил гол и сделал результативную передачу. Португалец в этом сезоне Примейры забил 14 мячей, а аргентинец – девять.

На домашнем стадионе «Бенфике» нет равных – она никому не проигрывала в чемпионате Португалии. А вот на выезде дела обстоят не так радужно. В трёх из пяти последних встреч в гостях «красные» потерпели поражения. Поэтому определённо у «Риу Аве» будет шанс хотя бы забить гол.

Лиссабонцы побеждали «Риу Аве» в 12 последних очных матчах подряд. В восьми из них забивали обе команды. Думаем, сыграет что-то подобное и в этот раз. Наш прогноз будет на победу «Бенфики» и «обе забьют» с коэффициентом 2.65.

Прогноз и ставки на матч Примейры «Риу Аве» — «Бенфика» 17 мая 2024 года

Будет интересно посмотреть, что продемонстрирует команда Луиша Фрейре. Беспроигрышная серия длиной в 11 матчей может прерваться, ведь соперник достаточно тяжёлый. Хотя «Бенфика» уже ничем не мотивирована. Поэтому в матче не должно возникнуть никакого напряжения. Учитывая тот факт, что «Риу Аве» умеет цепляться за результаты и забивал «красным» в 8 из 12 последних очных встреч, мы рекомендуем поставить на «обе забьют», но верим в победу лиссабонцев во главе с Ди Марией и Силвой.

Ставка: победа «Бенфики» и обе забьют за 2.65.