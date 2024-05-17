«Локомотив» — «Факел». Железнодорожники подтолкнут воронежцев к проблемам

Если «огнеопасные» проиграют, им грозит борьба за выживание через стыковые матчи.

18 мая состоится матч 29-го тура РПЛ «Локомотив» — «Факел». Начало – в 16:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 1.77. Успех воронежцев оценивается в 5.00. На ничью дают коэффициент 3.70.

Коэффициенты букмекеров на матч «Локомотив» — «Факел» 18 мая 2024 года

Букмекеры считают, что игра «Локомотив» — «Факел» не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.14, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.74. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.19. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.64. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.01.

Анализ и прогноз на матч 29-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Факел» (18.05.2024)

Наступил решающий отрезок сезона в чемпионате России. Встреча 29-го тура РПЛ «Локомотив» — «Факел» начнётся 18 мая в Москве на «РЖД Арене». Стартовый свисток раздастся в 16:30 мск.

«Локомотив» неплохо проводит весенний отрезок сезона, хотя команде не хватает стабильности. Тем не менее в последних пяти турах железнодорожники набрали 10 очков. Они наладили игру в атаке и надёжны в обороне. Весьма вероятно, что на результатах положительно сказалось доверие главного тренера Михаила Галактионова молодым футболистам.

В минувшей встрече с «Оренбургом» именно молодежь сделала результат и обеспечила победу в выездном матче (2:0). Забитыми мячами отметились 18-летний Алексей Батраков и 23-летний Александр Сильянов. За этими игроками просматривается будущее клуба, которое руководство доверило формировать Галактионову.

Именно так можно расценить информацию о продлении контракта с наставником железнодорожников на два года. Напомним, российский специалист возглавил команду в ноябре 2022 года, а ранее неплохо зарекомендовал себя работой в «Пари НН». Источники сообщают, что крупных трансферов у «Локомотива» не предвидится, поэтому клуб рассчитывает на умение тренера раскрыть молодых игроков.

Галактионов предпочитает атакующую схему, и временами «Локомотив» показывает результативный футбол. Побороться за титул в РПЛ и Кубке России в этом сезоне не удалось в большей степени из-за частых ошибок в обороне. Но молодые игроки прибавляют, набираются опыта и смогут выйти на новый уровень мастерства при доверии наставника.

В свою очередь, «Факел» сосредоточен исключительно на борьбе за сохранение места в РПЛ. У команды из Воронежа продолжается безвыигрышная серия из восьми матчей, в ходе которой она набрала только четыре очка.

Таким образом, «Факел» за два тура до окончания сезона РПЛ находится на 11-м месте, набрав 29 очков. Вот только расслабляться подопечным Игоря Черевченко рано. Дело в том, что ещё у трёх команд — «Пари НН», «Урала» и «Оренбурга» — столько же очков, а воронежцы впереди лишь по очным встречам.

Глобальной проблемой «Факела» в этом сезоне стала игра в атаке. Удивительное дело, но воронежцы забили всего 20 мячей в 28 турах РПЛ. У них не получается развивать позиционное нападение, а контратакам не хватает остроты. Поэтому довольно предсказуемо «огнеопасные» делают акцент исключительно на обороне, хотя всё равно часто допускают ошибки.

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов придерживается атакующей схемы, максимально используя мотивацию и настрой молодых игроков. «Факел» в беде, и пока непонятно, как тренер собирается решать проблему с неработающей атакой.

Вряд ли воронежцы сумеют справиться с изобретательным нападением железнодорожников, поэтому рассмотрим ставку на победу «Локомотива» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.25.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Локомотив» — «Факел» 18 мая 2024 года

В весенней части сезона «Локомотив» хорошо играет в нападении, а вот «Факел» забил всего один мяч в пяти последних матчах. Но в обороне «огнеопасные» часто теряются, если соперник действует нестандартно, что как раз свойственно железнодорожникам. Отсюда наша ставка на победу подопечных Галактионова и тотал меньше 3.5 мяча.

Ставка: победа «Локомотива» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.25.