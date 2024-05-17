Сергей Ковалёв — Робин Сафар. Крушитель возвращается!

18 мая начнётся большой боксёрский турнир в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В одном из поединков основного карда россиянин Сергей Ковалёв подерётся со шведом Робином Сафаром. Начало – не ранее 21:00 мск.

Где смотреть бой Сергей Ковалёв — Робин Сафар

В прямом эфире на территории России поединок Сергей Ковалёв – Робин Сафар не покажут.

Коэффициенты букмекеров на бой Сергей Ковалёв — Робин Сафар 18 мая 2024 года

Эксперты считают фаворитом шведа. Поставить на победу Сафара можно с коэффициентом 1.75. Шансы Ковалёва оценили в 2.20. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 18.0.

Букмекеры уверены, что поединок завершится досрочно. Тотал больше 9.5 раунда идёт за 2.10, а тотал меньше 9.5 раунда оценён в 1.65.

Анализ и прогноз на бой Сергей Ковалёв — Робин Сафар (18.05.2024)

18 мая пройдёт не только долгожданный поединок между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком, но и бой Сергея Ковалёва с Робином Сафаром. Начало – не ранее 21:00 мск.

Будет интересно пронаблюдать за возвращением российского боксёра. Крушитель был чемпионом по трём версиям в полутяжёлом весе. Он по праву считается настоящей легендой. Немало узнаваемых по сегодняшний день соперников удавалось побить Сергею.

После своего дебюта в профессионалах Ковалёв не проигрывал 31 бой кряду. 30 завершились победами, а в одном было принято техническое решение. В тот день россиянин попал по затылку Гровера Янга, и тот не смог продолжить поединок. Вряд ли этот результат вообще заслуживает внимания, ведь важнее тот факт, что Сергею не было равных в боксе.

Крушитель полностью оправдывал своё прозвище. Он сносил всех на своём пути и отправлял большую часть соперников в нокаут. Жаль, что в какой-то момент российский боксёр утратил свою былую форму и растерял навыки. Своё первое поражение в карьере он потерпел в бою с Андре Уордом, утратив все три титула.

Тогда он проиграл судейским решением, но незамедлительно добился реванша и был отправлен британцем в нокаут в восьмом раунде. Психологически Ковалёв очень устойчивый, и отступать он не собирался. Совсем скоро Сергей вернулся на ринг с двумя досрочными победами, в одном из боёв выиграв титул чемпиона по версии WBO, а в другом защитил его.

Вскоре он потерял пояс, проиграв Элейдеру Альваресу. В очередной раз крепкая голова россиянина не выдержала, и в седьмом раунде он был нокаутирован. Однако взял уверенный реванш, выиграв у колумбийца по итогам 12-раундовой схватки. Также стоит вспомнить победу Ковалёва в бою с Энтони Ярдом. Он выиграл техническим нокаутом в 11-м раунде.

После поражения в 2019 году Саулю Альваресу россиянин покинул профессиональный бокс на два с половиной года. Вернувшись, он поднялся в первый тяжёлый дивизион, и пока это решение выглядит оправданным. Сначала Крушитель выиграл у Тервела Пулева, а теперь попробует проверить свои возможности в бою с непобеждённым шведом.

Робин Сафар малоизвестен, поэтому поединок с Ковалёвым будет отличным шансом для него заявить о себе на весь мир. Да ещё и в одном карде с боем Фьюри и Усика. Он никому не проигрывал в своей карьере, но стоит сделать скидку на уровень соперников, который был очень низким.

Что сможет продемонстрировать швед в бою с ветераном и экс-чемпионом по трём версиям – загадка. Понятно только одно – он будет делать всё возможное ради победы. Ничего удивительного на ринге Робин не демонстрирует. Базовый набор ударов и навыков.

В первую очередь, Сафар будет рассчитывать на 41-летний возраст россиянина. Плюс Ковалёв уже после поединка с Пулевым рассказал, что ему мешали лишние килограммы. Он уставал от этого. Возможно, в связи с этим Сергей вновь сделал перерыв в несколько лет.

Мы не будем делать ставку на победу одного из спортсменов. Вероятнее всего, этот бой закончится решением судей. У шведа стоит на кону будущее, а Ковалёв слишком долго готовился и тренировался, чтобы легко проиграть. Да и опыт не позволит ему упасть в нокаут от малоизвестного соперника. Предлагаем поставить на полный бой с коэффициентом 2.25.

Ставка: полный бой за 2.25.