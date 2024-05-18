«Интер Майами» – «Ди-Си Юнайтед». Месси может рассчитывать на Суареса?

Луис должен дать достойный отпор Бентеке и его команде даже в отсутствие Лионеля.

19 мая состоится матч МЛС «Интер Майами» – «Ди-Си Юнайтед». Начало игры — в 2:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «цапель» можно с коэффициентом 1.50. Шансы чёрно-красных оценили в 5.40. Ставки на ничью принимаются за 4.80.

Коэффициенты букмекеров на матч «Интер Майами» – «Ди-Си Юнайтед» 19 мая 2024 года

Аналитики считают, что матч «Интер Майами» – «Ди-Си Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.37, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.10. Если забьют «цапли», сыграет коэффициент 1.06. Гол чёрно-красных доступен с коэффициентом 1.40. Поставить на «обе забьют» можно за 1.50.

Анализ и прогноз на матч МЛС «Интер Майами» – «Ди-Си Юнайтед» (19.05.2024)

19 мая на стадионе «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» в матче МЛС «Интер Майами» сыграет с «Ди-Си Юнайтед». Начало – в 2:30 мск. Команда Бекхэма попытается продлить свою беспроигрышную серию в первенстве до семи матчей.

Редкий случай можно было наблюдать в минувшем матче «цапель» с «Орландо Сити» — безголевая ничья. Причина предельно простая – отсутствовал Месси в составе. С ним и без него это две совершенно разные команды. В очередной раз было доказано, что «Интер Майми» без Лионеля ничего не добьётся.

Как утверждает Херардо Мартино, Месси отсутствовал из-за ушиба колена. Скорее всего, сказались физические перегрузки. Всё-таки возраст уже не тот и аргентинцу становится сложнее контролировать своё состояние. По словам тренера, повреждение по-прежнему беспокоит нападающего.

В этом сезоне Лионель забил уже 10 мячей и сделал 13 голевых пасов. Странно, что без него не выручает «Интер Майами» даже Суарес, несмотря на классную игру. Вместе с Месси он неудержим, а в одиночку не может прорвать защиту даже «Орландо Сити». Хотя Луис уже забил в МЛС 11 голов и сделал пять результативных передач. Пора пробовать выходить на первые роли в отдельных матчах.

Пока «цапли» возглавляют таблицу Восточной конференции, но опережают «Цинциннати» всего на очко. Причём у преследователя есть игра в запасе. По забитым голам подопечным Херардо Мартино нет равных – 35. Оказывается остановить эту «машину» можно. «Ди-Си Юнайтед» попробует повторить трюк «Орландо Сити».

Чёрно-красные пока ничем особенным не выделяются. Разве что их основной нападающий Кристиан Бентеке. В свои лучшие годы он выступал за «Ливерпуль», «Кристал Пэлас» и «Астон Виллу». Все атаки «Ди-Си Юнайтед» строятся через него. Он забил 11 из 20 общекомандных голов в этом сезоне.

В последних четырёх встречах Бентеке оформил хет-трик и дубль. Он точно сможет бросить вызов Суаресу. Слабое место чёрно-красных – это оборона. В минувшем матче они разгромно проиграли «Нью-Йорк Ред Буллз» со счётом 1:4. До этого у подопечных Троя Лесесне была беспроигрышная серия из трёх встреч, но каждый раз они пропускали.

В пяти последних очных встречах забивали обе команды, а тотал был больше 2.5 мяча. Нас ожидает ещё одна результативная игра. Особенно учитывая лидеров атаки клубов. С одной стороны, Суарес, почти наверняка без Месси, а с другой – Бентеке. Предлагаем ставку на «обе забьют» и тотал больше 2.5 мяча за 1.75.

Прогноз и ставки на матч «Интер Майами» – «Ди-Си Юнайтед» 19 мая 2024 года

По-прежнему до конца не известно, насколько серьёзны боли в колене Месси. Даже если он не выйдет на поле, Суарес должен взять ситуацию под контроль. Играть предстоит с командой, заметно прогрессирующей в нападении. Особенно это касается ветерана из Бельгии – Бентеке. Что касается защиты, то у обеих команд она далека от идеала. Поэтому наша ставка будет на результативный футбол.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 1.75.