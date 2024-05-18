«Спартак» — «Рубин». Слишкович готовит почву для Станковича

Красно-белых в следующем сезона возглавит легенда «Интера». До тех пор всё в руках боснийского тренера.

19 мая состоится матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Рубин». Начало игры — в 14:15 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 1.78. Успех казанцев оценён в 4.70. Ставки на ничью принимаются за 4.00.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Спартак» — «Рубин» 19 мая 2024 года

Аналитики считают, что матч РПЛ «Спартак» — «Рубин» не получится результативным: и тотал больше 2.5 мяча, и тотал меньше 2.5 мяча идут за 1.93. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.55. Поставить на «обе забьют» можно за 1.88.

Анализ и прогноз на матч 29-го тура чемпионата России «Спартак» — «Рубин» (19.05.2024)

Чемпионат России близится к завершению. 19 мая состоятся четыре встречи 29-го тура РПЛ. В одной из них на стадионе «Лукойл Арена» в Москве «Спартак» примет «Рубин». Стартовый свисток запланирован на 14:15 мск.

Несмотря на прогресс после отставки Гильермо Абаскаля, «Спартаку» не удалось пробраться в Суперфинал Кубка России. Он уступил располагающейся в зоне вылета «Балтике» (0:1). Поражение сенсационное, но не то чтобы удручающее для «народной команды».

Красно-белые создали внушительное количество моментов. Во-первых, их подвела реализация. Во-вторых, это был день Евгения Латышонка. Голкипер «Балтики» совершил целых девять сейвов. По качеству продемонстрированного футбола к Владмимиру Слишковичу нет претензий.

Боснийский специалист оказал большое положительное влияние на клуб из Москвы. «Спартак» не проиграл ни одного из пяти последних матчей в чемпионате России. Значительно улучшился рисунок игры, появилась ясность, нарисовались чёткая структура и план дальнейших действий.

Недавно стало известно, что со следующего сезона красно-белые будут выступать под руководством Деяна Станковича. Однако Слишкович останется в структуре команды. В оставшихся до конца сезона встречах он подготовит команду к назначению легенды «Интера».

Впрочем, Слишкович может расценить назначение Станковича и как предательство со стороны «народной команды». Существовала вероятность, что босниец возглавит клуб на постоянной основе. Теперь у него нет дополнительного стимула и цели. Может последовать спад.

«Рубин» тоже не проигрывает в чемпионате России пять матчей кряду. Команда столкнулась с трудностями после зимнего перерыва, но достаточно быстро пришла в себя и вернулась в верхнюю часть турнирной таблицы.

Можно критиковать Рашида Рахимова за приверженность прагматичному стилю футбола, однако его стратегия стабильно приносит хорошие результаты. Казанцы очень редко делают две вещи — пропускают и терпят поражения.

Временами «Рубин» весьма прилично смотрится в нападении. Основная опасность исходит от Мирлинда Даку. Форвард заметно выделяется на фоне других футболистов РПЛ. Он не боится брать инициативу на себя, хорош в дриблинге, а также обладает отличной техникой и пластичностью.

«Рубин» точно нельзя назвать удобным соперником для «Спартака». Все без исключения сталкиваются с серьёзными проблемами при попытке вскрыть надёжную защиту команды из Казани. В последних 18 встречах в РПЛ она пропустила всего лишь 14 мячей.

Поставить на то, что сыграет ТМ 2.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.93. При Слишковиче у «народной команды» не только улучшилась игра в атаке, но и значительно выросла надёжность оборонительной линии.

Игра дома оказывает большое влияние на красно-белых. Они уступили только в 2 из 14 матчей в чемпионате России на «Лукойл Арене». За этот период времени «Спартак» забил 21 гол, а пропустил всего лишь 13. Лучше него дома в РПЛ выступает только «Краснодар».

Казанцы весьма неплохо играют на выезде, но прибегают к усиленной обороне. Подопечные Рахимова в 14 встречах в гостях пропустили 16 мячей, а забили ещё меньше — 14.

Слишком много голов не ждём. У «Спартака» по ходу сезона очень часто возникали проблемы с завершением. У казанцев же явный крен в сторону защиты. Если бы не креатив Мирлинда Даку, далеко не факт, что они занимали бы седьмую строчку в РПЛ.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Спартак» — «Рубин» 19 мая 2024 года

Либо одна из команд выиграет с минимальным перевесом, либо будет ничья. Много забитых мячей и уверенной победы одного из клубов не ждём. Слишкович и Рахимов навели порядок в защите, но нападение работает с перебоями. Чуть больше верится в победу хозяев. Они стабильнее и обладают бóльшими ресурсами. Однако «Рубин» по ходу сезона неоднократно удивлял. Команда способна отнять очки у любого.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.93.