«Арсенал» — «Эвертон». Артета сделает всё, что от него зависит

Но даже этого будет мало, если «Ман Сити» выиграет свой матч.

19 мая состоится матч 38-го тура АПЛ «Арсенал» – «Эвертон». Начало игры — в 18:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «канониров» можно с коэффициентом 1.16. Шансы «ирисок» оценили в 17.0. Ставки на ничью принимаются за 8.50.

Коэффициенты букмекеров на матч «Арсенал» — «Эвертон» 19 мая 2024 года

Аналитики считают, что матч «Арсенал» – «Эвертон» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.38, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.05. Если забьют «канониры», сыграет коэффициент 1.01. Гол «ирисок» доступен с коэффициентом 2.00. Поставить на «обе забьют» можно за 2.05.

Анализ и прогноз на матч 38-го тура чемпионата Англии «Арсенал» — «Эвертон» (19.05.2024)

19 мая на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в матче 38-го тура АПЛ «Арсенал» будет принимать «Эвертон» в надежде выйти на первое место. Начало игры – в 18:00 мск. Шансы, что «Ман Сити» потеряет очки в параллельной игре, крохотные, но они есть.

Возможно, самая нелепая ситуация возникла у болельщиков «Арсенала» во время игры «горожан» с «Тоттенхэмом». Болельщики «канониров» поболели за «шпор», рассчитывая на поражение команды Хосепа Гвардиолы. Но «Сити» выиграл со счётом 2:0, а подопечные Постекоглу, как показалось, были только рады, что «Арсенал» оказался на втором месте.

В итоге победы в заключительном матче сезона может оказаться недостаточно для команды Микеля Артеты. Если в параллельной встрече «Манчестер Сити» победит «Вест Хэм», то вновь выиграет чемпионат Англии. При этом даже ничья в том матче может сделать из «канониров» чемпионов. Разница мячей у них немного, но всё-таки лучше, чем у «горожан». А именно этот фактор будет учтён при распределении мест в таблице.

Выиграв у «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0, «канониры» продлили победную серию до пяти матчей. В текущем сезоне «Арсенал» Микеля Артеты доказал, что изменился в лучшую сторону. Если в прошлом розыгрыше АПЛ команда не смогла довести борьбу за титул до конца, то в этом проводит шикарный отрезок в заключительной стадии.

Суммарно в последних пяти встречах лондонцы забили 14 голов, а также были надёжны в защите, пропустив только дважды. Четыре из этих матчей «Арсенал» отыграл без пропущенных мячей. Будет очень обидно, если, несмотря на все старания, подопечные Артеты так и не станут чемпионами Англии.

Пока болельщики «канониров» с замиранием сердца будут следить не только за игрой своего клуба, но и матчем «горожан», поклонники «Эвертона» не ощущают никакого напряжения. Задача выполнена – их команда спаслась от вылета и ей уже ничего не угрожает. Можно спокойно проводить заключительный матч в сезоне.

Плохо для «Арсенала» лишь то, что «ириски» находятся на подъёме. Они не проигрывают пять встреч кряду и тоже очень надёжно обороняются. На этом отрезке «Эвертон» выиграл у «Ноттингем Форест» (2:0), «Ливерпуля» (2:0), «Брентфорда» (1:0) и «Шеффилд Юнайтед» (1:0), а также сыграл вничью с «Лутон Таун» (1:1).

Всего один пропущенный гол в пяти играх – отличный показатель. Шон Дайч проделал колоссальную работу на протяжении сезона, чтобы добиться такого результата. Вот только это никак не относится к выездным матчам «Эвертона». В гостях безвыигрышная серия в АПЛ насчитывает уже 10 матчей. В том числе было и крупное поражение в игре с «Челси» со счётом 0:6.

Последние три из четырёх очных встреч завершились победами «канониров». Почти наверняка нас ждёт очень интересная игра. Скорее всего, «Арсенал» выиграет, но «Эвертон» потреплет ему нервы, которые и без того расшатаны. Мы предлагаем ставку на победу «канониров» и тотал больше 3.5 мяча с коэффициентом 2.05.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Арсенал» — «Эвертон» 19 мая 2024 года

«Канониры» не оставляют надежд выиграть титул АПЛ. Они наверняка будут внимательно следить за результатом параллельной встречи «Манчестер Сити» — «Вест Хэм». Лишь бы не расстроились ещё до окончания своего матча. Мы считаем, что в этой игре нельзя ничего исключать, но уж точно в случае победы «Арсенала», она не будет минимальной. Это слишком рискованно держать счёт 1:0, да и «ириски» стали заметно сильнее.

Ставка: победа «Арсенала» и тотал больше 3.5 мяча за 2.05.