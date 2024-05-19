«Торпедо» — «Шинник». Дмитрий Черышев верит в чудеса

Тренер ярославцев рассчитывает на победы и выход в РПЛ. Но не всё зависит от него.

20 мая состоится матч 33-го тура Первой лиги «Торпедо» Москва — «Шинник». Начало – в 19:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 1.95. Шансы ярославцев оцениваются в 4.30. На ничью дают коэффициент 3.30.

Коэффициенты букмекеров на матч 33-го тура Первой лиги «Торпедо» — «Шинник» 20 мая 2024 года

Аналитики считают, что игра «Торпедо» — «Шинник» не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.45, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.55. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.70. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.15.

Анализ и прогноз на матч «Торпедо» — «Шинник» (20.05.2024)

В Первой лиге пришла пора решающих матчей. Игра 33-го тура «Торпедо» — «Шинник» запланирована на 20 мая. Встреча пройдёт в Москве на стадионе «Арена Химки». Стартовый свисток раздастся в 19:30 мск.

Олег Кононов, назначенный в январе 2024 года главным тренером московского «Торпедо», не сумел с ходу вывести команду в РПЛ. После 32 туров его подопечные занимают девятое место в турнирной таблице, набрав 43 очка. Они потеряли даже математические шансы на попадание в зону переходных матчей.

Чёрно-белые не смогли обрести стабильность в весенней части сезона, поскольку довольно долго адаптировались к схеме, которую им предложил главный тренер. Это признал сам Кононов на пресс-конференции после минувшего матча с «Кубанью», который его подопечные выиграли с большим трудом — 1:0.

Единственный мяч забил лучший бомбардир «Торпедо» Илья Стефанович, на счету которого семь забитых мячей в этом сезоне. Стоит отметить, что Олег Кононов недоволен составом, особенно в атаке.

«Торпедо» в Первой лиге забило всего 29 мячей. Даже с созданием моментов есть проблемы, поскольку Кононов предложил схему с игрой в короткий пас, но не все футболисты оказались готовы к такой тактике.

В «Шиннике» также сменился тренер, и в весенней стадии сезона командой руководит Дмитрий Черышев. Этот специалист не является приверженцем одной концепции и исходит из имеющихся в его распоряжении игроков. Такой подход оказался эффективным, поскольку ярославцы в отличной форме и победили в шести из восьми последних матчей.

В том числе они набрали важнейшие три очка в минувшем матче, в котором обыграли дома «Акрон» со счётом 1:0. Решающий мяч забил нападающий «Шинника» Игорь Андреев. Тольяттинцы предприняли все возможные усилия, чтобы отыграться, но подопечные Дмитрия Черышева выдержали давление соперника.

«Шинник» благодаря победе в этой встрече переместился на седьмое место в турнирной таблице Первой лиги, сохранив математические шансы на попадание в зону переходных матчей. В активе команды 47 очков.

Ярославцы не только в хорошей форме, но и мотивированы, поскольку сохраняют некоторые шансы пробиться в РПЛ. Пусть и призрачные. «Торпедо» доигрывает сезон и испытывает сложности после перехода на новую схему. Мы предполагаем, что «Шинник» не проиграет, а тотал будет меньше 2.5 мяча за 2.50.

Прогноз и ставки на матч Первой лиги «Торпедо» — «Шинник» 20 мая 2024 года

«Торпедо» в последних встречах нестабильно, не имеет явной турнирной мотивации и испытывает проблемы в атаке. Ярославцы, напротив, набрали форму и поймали кураж в последних матчах. Тем не менее и у них есть определённые проблемы с результативностью. Поэтому мы предполагаем, что «Шинник» не проиграет и тотал будет меньше 2.5 мяча.

Ставка: «Шинник» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 2.50.