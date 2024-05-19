«Болонья» — «Ювентус». Тьяго Мотта отдаст дань уважения Аллегри

20 мая состоится матч 37-го тура чемпионата Италии «Болонья» — «Ювентус». Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу красно-синих можно с коэффициентом 2.70. Успех чёрно-белых оценён экспертами в 3.00. Ставки на ничью принимаются за 3.10.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Болонья» — «Ювентус» 20 мая 2024 года

Аналитики считают, что матч «Болонья» — «Ювентус» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.36, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.63. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.37. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.42. Поставить на «обе забьют» можно за 2.00.

Анализ и прогноз на матч 37-го тура чемпионата Италии «Болонья» — «Ювентус» (20.05.2024)

Сезон чемпионата Италии близится к завершению. Командам осталось провести по одному-два матча. 20 мая состоится встреча, которая завершит программу 37-го тура Серии А. На стадионе «Ренато Далль'Ара» померяются силами «Болонья» и «Ювентус». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

«Болонья» проводит один из лучших сезонов в ХХI веке. Она располагается на третьем месте в турнирной таблице Серии А. У красно-синих столько же очков, сколько у «Ювентуса», но лучше дополнительные показатели.

Матч интересен не столько с турнирной точки зрения, сколько с позиции будущего. Руководство «старой синьоры» хочет видеть на посту главного тренера Тьяго Мотту, превратившего «Болонью» из середняка в одного из участников Лиги чемпионов.

Обладая небольшим количеством ресурсов, бывший футболист «ПСЖ» поставил весьма результативный футбол, на регулярной основе дающий прекрасные плоды. «Болонья» проиграла только 5 из 36 матчей в чемпионате Италии, а также 13 раз сыграла вничью.

За этот отрезок времени красно-синие пропустили только 27 мячей — меньше лишь у лидирующего «Интера». «Ювентус» пропустил на один гол больше. Мотта может стать отличной заменой Массимилиано Аллегри. При условии, что согласится перейти в «Ювентус» и справится с давлением. Руководить туринцами — это не то же самое, что «Болоньей».

От главного тренера чёрно-белых ждут очень многого. Аллегри в первой половине сезона оправдывал ожидания. Его подопечные шли на равных с «Интером» и выглядели одними из главных претендентов на скудетто. После поражения в очной встрече всё изменилось.

«Ювентус» выиграл только 2 из 15 последних матчей в чемпионате Италии. Он стал демонстрировать совсем невзрачный футбол. Единственное светлое пятно на фоне всего этого — победа в Кубке Италии. Однако сразу после неё руководство туринского клуба отправило в отставку Аллегри.

Поступили боссы чёрно-белых некрасиво. Об отставке Аллегри по окончании сезона было известно давно, но руководство уволило его за два тура до окончания чемпионата, указав в качестве причины неподобающее поведение в Кубке Италии. Таким образом оно сэкономило солидную сумму, которая должна была быть выплачена специалисту в качестве неустойки.

Разве самый титулованный тренер в истории Кубка Италии заслужил такое расставание? Исполняющим обязанности наставника «Ювентуса» назначен Паоло Монтеро, руководивший молодёжкой. Для того чтобы хоть что-нибудь изменить в игре и настрое команды, у него попросту нет времени.

Скорее всего, Монтеро даст совсем простые установки футболистам «Юве». Что-то в духе: сыграйте в свой футбол, больше паса и концентрации. Понятно, что у тренера есть мотивация — проявить себя. Однако игроки могут не признать его авторитет.

Поставить на то, что «Болонья» не проиграет «Ювентусу» и тотал будет меньше 2.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.15. История последних очных встреч только за такой исход. Три из четырёх закончились именно так. Ещё одна проходила в Турине.

В отличие от «старой синьоры», красно-синие во второй половине сезона очень здорово прибавили. Они проиграли только 1 из 16 последних матчей в Серии А. Их очень воодушевила цель закончить сезон в зоне Лиги чемпионов.

У Мотты есть все шансы насолить своей возможной будущей команде. По информации СМИ, он уже согласовал контракт со «старой синьорой». Однако Тьяго стоит задаться вопросом — если с Аллегри «старая синьора» рассталась столь бесцеремонно, так какое у её руководства вообще отношение к тренерам?

Мотта может выбрать для продолжения карьеры тренера другой гранд, в котором к наставникам относятся уважительнее. Предложений после классного сезона с красно-синими наверняка будет немало.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Болонья» — «Ювентус» 20 мая 2024 года

У обеих команд безотказно работает оборона. Они очень редко пропускают, поэтому изобилия забитых мячей не ждём. В то же время чуть больше верится в победу «Болоньи». Она стабильно набирает очки благодаря правильным решениям и чуткости Тьяго Мотты. Некрасивое расставание «Ювентуса» с Аллегри может ударить по настрою футболистов и по репутации клуба в целом. А на последнем отрезке сезона у чёрно-белых и без того всё плохо.

Ставка: «Болонья» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 2.15.