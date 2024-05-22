«Эр-Рияд» — «Аль-Наср». Роналду готовится к Евро-2024

1000 забитых мячей за карьеру не за горами. Криштиану не остановить.

23 мая состоится матч 33-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Эр-Рияд» — «Аль-Наср». Начало игры — в 21:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Аль-Насра» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.24. Успех «Эр-Рияда» оценён экспертами в 7.90. Ставки на ничью принимаются за 7.30.

Коэффициенты букмекеров на матч Про-Лиги «Эр-Рияд» — «Аль-Наср» 23 мая 2024 года

Букмекеры уверены, что матч «Эр-Рияд» — «Аль-Наср» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.31, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.20. Поставить на «обе забьют» можно за 1.58. Если одна из команд не забьёт — сыграет коэффициент 2.23.

Анализ и прогноз на матч 33-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Эр-Рияд» — «Аль-Наср» (23.05.2024)

Сезон близится к завершению. На 23 мая запланирована встреча, которая закроет программу 33-го тура чемпионата Саудовской Аравии. В дерби померяются силами «Эр-Рияд» и «Аль-Наср». Стартовый свисток запланирован на 21:00 мск.

«Эр-Рияд» ведёт борьбу за выживание. Он занимает безопасную 15-ю строчку в турнирной таблице Про-Лиги, но отрыв от располагающихся в зоне вылета «Аль-Охдуда» и «Абхи» небольшой — два очка.

Дополнительного стимула «Эр-Рияду» искать не нужно. В последних четырёх матчах в чемпионате Саудовской Аравии он победил «Аль-Ахли» (2:1), сыграл вничью с «Аль-Фатехом» (2:2), «Аль-Таавуном» (0:0) и «Аль-Хазмом» (1:1). Мотивация творит чудеса.

В составе «Эр-Рияда» нет известных футболистов, да и возглавляет его не Стивен Джеррард, а местный специалист. Однако, несмотря на сильно ограниченные ресурсы, клуб начал стабильно навязывать борьбу располагающимся в верхней части турнирной таблицы командам и отнимать у них очки.

Главный секрет успеха заключается в том, что «Эр-Рияд» стал с предельной бдительностью играть в обороне. Только в 3 из 12 последних матчей в чемпионате Саудовской Аравии он пропустил больше одного мяча — во встречах с «Аль-Хилялем» (1:3), «Аль-Таи» (1:2) и «Аль-Фатехом» (2:2).

У «Аль-Насра» мотивации куда меньше, чем у «Эр-Рияда». Он твёрдо расположился на втором месте в турнирной таблице Про-Лиги. «Всемирному клубу» уже не опередить «Аль-Хиляль», но и от идущего следом «Аль-Ахли» отрыв огромный.

Впрочем, для Криштиану Роналду это не имеет ни малейшего значения. У знаменитого португальского нападающего разыгрался аппетит. Сделав голевой пас в матче последнего тура с «Аль-Хилялем», он установил рекорд Про-Лиги по количеству набранных очков по системе «гол+пас» за сезон.

В 29 встречах в чемпионате Саудовской Аравии Роналду забил 33 мяча и отдал 11 результативных передач. В 41 матче во всех официальных турнирах португалец набрал 54 (42+12) очка. На достигнутом он не остановится.

Роналду любит бить рекорды, и ему может покориться уникальное достижение. Для того чтобы преодолеть планку в 1000 забитых мячей, ему осталось 109 голов. Для него это сущий пустяк. Тем более недавно стало известно, что он сыграет на Евро-2024.

К международному турниру Криштиану нужно подойти в наилучшем тонусе. Поставить на то, что «Аль-Наср» победит «Эр-Рияд» и тотал будет меньше 4.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90.

Если у «Аль-Хиляля» не получилось забить «Эр-Рияду» больше трёх мячей, то и у «Аль-Насра» вряд ли выйдет превысить данную планку. По результативности «всемирный клуб» занимает второе место в Про-Лиге. «Лидеры» забили на два гола больше.

Также важно, что «Аль-Хиляль» на момент встречи с «Эр-Риядом» ещё не гарантировал себе победу в Про-Лиге и играл в полную силу. Теперь с победителем чемпионата всё понятно, значительно больше страсти и желания стало у клубов из нижней части турнирной таблицы.

Прогноз и ставка на матч «Эр-Рияд» — «Аль-Наср» 23 мая 2024 года

«Аль-Наср» — безусловный фаворит. У него выше класс футболистов, лучше результаты и есть нестареющий Криштиану Роналду. Тем не менее слишком много голов не ждём. «Эр-Рияд» очень здорово прибавил во второй половине сезона и стал реже пропускать. За ничью ему вряд ли удастся зацепиться, но проиграть достойно — это пожалуйста.

Ставка: победа «Аль-Насра» и тотал меньше 4.5 мяча за 1.90.