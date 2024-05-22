«Аль-Хиляль» — «Аль-Таи». Малком — чемпион, но не расслабляется

Нельзя останавливаться, даже когда цель выполнена.

23 мая состоится матч 33-го тура Про-Лиги «Аль-Хиляль» — «Аль-Таи». Начало – в 21:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «лидеров» можно с коэффициентом 1.12. Шансы «охотников за гигантами» оцениваются в 13.5. На ничью дают коэффициент 8.20.

Коэффициенты букмекеров на матч Про-Лиги «Аль-Хиляль» — «Аль-Таи» 23 мая 2024 года

Букмекеры считают, что встреча «Аль-Хиляль» — «Аль-Таи» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.17, а тотал меньше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 4.10. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.01. Гол гостей доступен за 1.59. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.63.

Анализ и прогноз на матч Про-Лиги «Аль-Хиляль» — «Аль-Таи» (23.05.2024)

Финальный отрезок наступил в этом сезоне чемпионата Саудовской Аравии. Матч 33-го тура Про-Лиги «Аль-Хиляль» — «Аль-Таи» запланирован на 23 мая. Стартовый свисток раздастся в 21:00 мск.

«Аль-Хиляль» в 31-м туре дома разгромил «Аль-Хазм» (4:1) и отпраздновал чемпионство. Таким образом, бывший игрок «Зенита» Малком добавил в свою коллекцию к титулу РПЛ новый почётный трофей. Нападающий в этом сезоне забил 14 голов в Про-Лиге и сделал шесть результативных передач.

Нужно обязательно отметить, что «Аль-Хиляль» в фантастической форме. Беспроигрышная серия «лидеров» в первенстве насчитывает 32 матча. Они выиграли 29 встреч, а три завершились вничью. Лучшим бомбардиром команды является Александр Митрович, который забил 27 мячей и сделал пять результативных передач.

Стоит похвалить не только звёздных футболистов клуба, но и главного тренера Жорже Жезуша. Португальский специалист поддерживает дисциплину в команде и выстроил надёжную оборону. В 32 матчах Про-Лиги «лидеры» пропустили всего 21 мяч — меньше всех.

Благодаря таким великолепным результатам «Аль-Хиляль» занимает первое место в таблице Про-Лиги, набрав 90 очков. Почти как «Байер» Хаби Алонсо. Но у «лидеров» очень много побед. Был момент, когда прервалась 34-матчевая победная серия клуба.

Есть небольшая интрига в споре бомбардиров Про-Лиги. Александр Митрович ведёт погоню за Криштиану Роналду, но его шансы стать лучшим в этом сезоне невелики, ведь на его счету 27 голов, а у португальца — 33. У форварда «Аль-Хиляля» ещё будет шанс огорчить капитана «Аль-Насра», поскольку 31 мая эти клубы встретятся в финале Кубка короля Саудовской Аравии.

«Аль-Таи» перед стартом сезона остался в стороне гонки за звёздами из Европы и провёл довольно скромную по меркам Про-Лиги трансферную компанию. Руководство клуба в большей степени опирается на местных игроков.

«Аль-Таи» не хватает стабильности в этом сезоне, но на решающем отрезке игроки сконцентрировались на результате, поскольку возникла опасность вылета из Про-Лиги. Команда занимает 15-е место, набрав 31 очко.

Тем не менее «охотники за гигантами» отчаянно борются за сохранение прописки в Про-Лиге. Команда проиграла только один из последних шести матчей, поэтому будет крайне опасным соперником для «лидеров».

«Лидеры» в последних матчах очень эффективны в нападении, реализуя много моментов. Нельзя не отметить отличную форму Малкома и Митровича, а также надёжную оборону. По всем параметрам подопечные Жорже Жезуша превосходят соперника. Рано расслабляться и терять игровой тонус, поскольку впереди ждёт финал Кубка. Рассмотрим ставку на победу «Аль-Хиляля» с форой (-2.5) за 1.95.

Прогноз и ставки на матч «Аль-Хиляль» — «Аль-Таи» 23 мая 2024 года

Жорже Жезуш создал сильную команду, которая выиграла титул чемпиона досрочно. В этом сезоне «лидеры» пока ни разу не проигрывали в первенстве. Тренером ювелирно найден баланс атаки и обороны. «Лидеры» по всем показателям превосходят «Аль-Таи», поэтому поставим на их победу с форой (-2.5) за 1.95.

Ставка: победа «Аль-Хиляля» с форой (-2.5) за 1.95.