«Дженоа» — «Болонья». Тьяго Мотта закончит сезон красиво

24 мая состоится матч 38-го тура Серии А «Дженоа» – «Болонья». Начало игры — в 21:45 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «борзых» можно с коэффициентом 2.20. Шансы «грифонов» оценили в 3.50. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

Коэффициенты букмекеров на матч 38-го тура Серии А «Дженоа» — «Болонья» 24 мая 2024 года

Аналитики считают, что матч «Дженоа» – «Болонья» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.25, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.67. Если забьют «борзые», сыграет коэффициент 1.53. Гол «грифонов» доступен с коэффициентом 1.30. Поставить на «обе забьют» можно за 1.98.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Италии «Дженоа» — «Болонья» (24.05.2024)

24 мая состоится матч 38-го тура Серии А «Дженоа» — «Болонья», который пройдёт на стадионе «Луиджи Феррарис». Начало игры – в 21:45 мск. «Грифоны» уже не решают никаких задач, а вот «борзые» запредельно мотивированы.

«Дженоа» потерпел обидное поражение в минувшей встрече с «Ромой» со счётом 0:1. Несмотря на удаление Леандро Паредеса, римляне ухитрились забить. Автором единственного гола стал Ромелу Лукаку. Однако на турнирную ситуацию и положение генуэзцев потеря очков никак не повлияла.

«Грифоны» закрепились в середине таблицы и доигрывают сезон в ожидании отпусков, а также трансферной компании. Хорошо бы тренеру сохранить всех перспективных футболистов, чтобы добавить активности в следующем розыгрыше Серии А. Хотя будет сложно удержать молодого датчанина Мортена Френнрупа и Альберта Гудмундссона. Исландец занимает место в топ-5 лучших бомбардиров первенства. На его счету 14 голов и три результативных паса.

До поражения «Роме» у генуэзцев была трёхматчевая беспроигрышная серия. Они победили «Кальяри» (3:0) и «Сассуоло» (2:1), а вничью сыграли с «Миланом» (3:3). Определённо, «грифоны» создадут проблемы сверхмотивированным подопечным Тьяго Мотты. По сообщениям Sky Sport Italia, наставник «Болоньи» уже согласился возглавить «Ювентус». Значит, этот матч станет для него прощальным.

У «борзых» есть непреодолимое желание финишировать на третьем месте. К сожалению, даже в случае победы они не смогут гарантировать этого. Причиной тому «Аталанта», выигравшая Лигу Европы и отстающая от «Болоньи» на два очка, но имеющая матч в запасе. Но на каком бы месте команда ни закончила сезон, она может гордиться проделанной работой.

Беспроигрышная серия подопечных Тьяго Мотты насчитывает девять матчей. За это время «борзые» выиграли у таких команд, как «Рома» (3:1) и «Наполи» (2:0), а в минувшей встрече сыграли вничью с «Ювентусом» (3:3). Они гарантировали себе участие в Лиге чемпионов на следующий сезон. Этого вполне достаточно.

Даже на выезде «Болонья» показывает достойный результат, не проигрывая восемь встреч кряду. Если футболисты не будут огорчены возможным уходом Тьяго Мотты, то должны без проблем выигрывать у «Дженоа», который ничем не мотивирован и хуже проводит этот сезон. Но «грифоны» подходят к игре без потерь в составе.

А вот «борзые» будут играть без своего талантливого нидерландца Джошуа Зиркзее, который получил травму и пропустил уже одну игру. Всего в этом сезоне 23-летний нападающий забил 11 мячей и сделал четыре голевых паса. Также отсутствует центральный полузащитник Льюис Фергюсон.

Мы считаем, что, несмотря на всё, «Болонья» соберётся и одержит победу в этом матче с коэффициентом 2.20. Она должна учесть ошибки минувшего матча с «Ювентусом», в котором пропустила три мяча, и быть надёжнее в обороне. Всё-таки именно защита является ключевым фактором успеха «борзых».

Прогноз и ставки на матч Серии А «Дженоа» — «Болонья» 24 мая 2024 года

Несмотря на всё уважение к игре «грифонов» и особенно к перспективному Гудмундссону, мы выберем в качестве ставки победу «Болоньи». Тьяго Мотта, вероятнее всего, согласится на предложение «Ювентуса». В таком случае хорошо бы закончить карьеру в нынешнем клубе беспроигрышной 10-матчевой серией. Плюс есть надежда финишировать в тройке. Ключевым фактором станет игра в обороне.

Ставка: победа «Болоньи» за 2.20.