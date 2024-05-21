Кто выиграет «Золотой мяч» — 2024? В главных ролях Беллингем и Винисиус

Англичанину потребовалось меньше года для того, чтобы стать лидером и главным фактором успеха «Реала». Ему нет равных.

«Золотой мяч» ежегодно вручается лучшему футболисту календарного года. Чаще всех его выигрывал Лионель Месси — восемь. У Роналду их пять. Эти две легенды вновь попали в список претендентов на получение главной индивидуальной награды.

Вот только лучшие годы звёзд мирового футбола прошли. Криштиану играет в чемпионате Саудовской Аравии, а Лионель – в МЛС. Если бы они продолжали карьеру в европейских топ-лигах, могли бы составить достойную конкуренцию главным претендентам на награду.

Гарри Кейн попал в тройку лидеров

Обиднее всего за Кейна. Нападающий провёл выдающийся сезон, но не выиграл ни одного трофея. «Золотой мяч» мог бы стать утешительной наградой для англичанина. В том случае, если бы он лучше выступил в важных матчах. Букмекеры оценили его шансы выиграть награду коэффициентом 5.50.

Если бы Гарри выиграл Бундеслигу, Лигу чемпионов и Кубок Германии, он мог бы быть неоспоримым фаворитом. Но этого не случилось. Да и рекорд Роберта Левандовского по голам за один сезон в чемпионате Германии Кейну побить не удалось. 36 мячей забил англичанин в первенстве страны, а рекорд — 41 гол.

Килиану Мбаппе не хватило совсем чуть-чуть

Килиан забил меньше Гарри Кейна, но его голы оказали больше влияния на результаты. Несмотря на разногласия с «ПСЖ», француз помог команде выиграть Лигу 1 и дойти до полуфинала Лиги чемпионов. Дальше красно-синих не пустила главная сенсация сезона — дортмундская «Боруссия». В этом и заключается всё самое плохое для Мбаппе.

Если бы он сыграл в финале еврокубкового турнира, то его шансы были бы гораздо выше. А так букмекеры предлагают поставить, что француз выиграет «Золотой мяч» с коэффициентом 6.00.

Кто от «Ман Сити»?

В числе претендентов на получение «Золотого мяча» много футболистов «Манчестер Сити», и это совсем не удивительно. У клуба в составе куча экстраординарных мастеров, и «горожанам» покорилось удивительное достижение. Они четыре раза подряд выиграли АПЛ, что ранее не удавалось никому.

С другой стороны, это больше статистический рекорд, демонстрирующий стабильность подопечных Хосепа Гвардиолы. Лидеры «Манчестер Сити» не сумели удивить индивидуальными качествами в матчах с «Реалом» в Лиге чемпионов. Голосующими это не останется незамеченным.

Фил Фоден получил награду лучшему игроку сезона АПЛ. Если он выиграет «Золотой мяч», сыграет коэффициент 13.0. Также в числе претендентов есть Эрлинг Холанд, но на его победу предлагают коэффициент 29.0. Шансов у норвежца действительно меньше.

«Байер» не остался незамеченным

Куда больше вероятность того, что награду получит перспективный полузащитник «Байера» Флориан Вирц. Он и Хаби Алонсо — главные творцы успеха «фармацевтов». Клуб может закончить сезон вообще без поражений и выиграть требл.

Всё это благодаря технике и невероятной скорости принятия решений Вирца, а также тренерскому таланту Алонсо. Возможность Флориана выиграть «Золотой мяч» оценили коэффициентом 29.0.

Победитель Лиги чемпионов получит всё

Впрочем, у двух футболистов мадридского «Реала» шансов стать обладателями «Золотого мяча» — 2024 больше, чем у Вирца. «Сливочные» выиграли Суперкубок Испании и чемпионат страны. Осталось только преуспеть в Лиге чемпионов и победить в Суперкубке УЕФА.

Если «галактикос» обыграют дортмундскую «Боруссию» в Лиге чемпионов и «Байер» в Суперкубке, что весьма вероятно, награда от Винисиуса Жуниора или Джуда Беллингема никуда не уйдёт. Вопрос только в том, кто из них достоин её больше. Оба дирижируют игрой мадридского клуба, много забивают и ведут команду к победе.

Пожалуй, главный фаворит всё же — Беллингем. На его успех предлагают коэффициент 3.25. Джуд универсален, проделывает большой объём командной работы, а также в плане техники и результативности превосходит Винисиуса. Англичанин стал сердцем и главным лидером «Реала». А ещё он установил несколько удивительных рекордов.

Беллингем забил в 27 встречах в Ла Лиге целых 19 мячей. Ни одному полузащитнику «галактикос» в ХХI не покорялась данная отметка. Более того, ему осталось забить всего один гол для того, чтобы повторить достижение Гари Линекера 37-летней давности. Ни один англичанин не забивал в Ла Лиге больше.

Беллингем проводит первый сезон в Примере, но уже набрал 35 очков по системе «гол+пас» в 40 встречах. А ведь результативность не является его прямой обязанностью. Что касается Винисиуса Жуниора, то букмекеры видят главного претендента на получение «Золотого мяча» в нём. Поставить на это событие можно за 2.20.

Винисиус не обидится

Недавно Жуниор заявил, что является большим фанатом Беллингема. Он сказал, что сделал всё для того, чтобы англичанин присоединился к мадридскому клубу. Бразилец даже выразил надежду, что Джуд забьёт ещё больше голов. Отношения между игроками отличные.

«Золотой мяч» — это в большей степени командная награда. Каждый из претендентов на премию не смог бы достичь высоких показателей без подспорья товарищей по клубу. Поэтому победа в Лиге чемпионов так важна. Кто выиграл самый престижный международный турнир, тот закрепляет за собой звание лучшего клуба мира и становится фаворитом в получении различных наград.

Ставка: Джуд Беллингем станет обладателем «Золотого мяча» — 2024 за 3.25.