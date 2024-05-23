Заброшенных шайб ожидается много. С результативностью обе команды на ты.

«Даллас» — «Эдмонтон», первый матч. Макдэвиду и Дадонову по душе такой хоккей

24 мая состоится первый матч 1/2 финала Кубка Стэнли «Даллас» — «Эдмонтон». Начало встречи — в 3:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Старз» в основное время можно с коэффициентом 2.30. Успех «Ойлерз» оценён экспертами в 2.75.

Коэффициенты букмекеров на матч плей-офф НХЛ «Даллас» — «Эдмонтон» 24 мая 2024 года

Букмекеры считают, что первый матч 1/2 финала плей-офф НХЛ «Даллас» — «Эдмонтон» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.75, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.08. Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.90. Заключить пари на то, что обе команды забьют с 1-й по 30-ю минуту, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.50.

Анализ и прогноз на первый матч серии «Даллас» — «Эдмонтон» (24.05.2024)

В Национальной хоккейной лиге стартует третий раунд плей-офф. 24 мая состоится первый матч 1/2 финала Кубка Стэнли. На стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» померяются силами «Даллас» и «Эдмонтон». Первое вбрасывание запланировано на 3:30 мск.

На предыдущих стадиях «Даллас» победил «Вегас» и «Колорадо». Обнаружилось, что команда обладает огромной глубиной состава и большими талантами. В соперниках были одни из самых сильных и результативных клубов НХЛ, но у «Старз» нашлись для них весомые контраргументы.

Подопечные Питера Дебура остановили мощное нападение соперников и в то же время весьма прилично забили сами. В 13 встречах они забросили 38 шайб. Три из них записал на свой счёт 35-летний Евгений Дадонов. Также он отметился тремя голевыми передачами.

Относительно былых времён результативность россиянина сильно снизилась. Однако его опыт, лидерские качества и навыки оказывают большое влияние на игру «Далласа». Перспективная молодёжь, в частности Уайатт Джонстон, вдохновляется его примером.

Джонстон в 13 встречах текущего плей-офф НХЛ набрал 11 (7+4) очков. Он расположился на шестом месте в таблице лучших снайперов Кубка Стэнли. Возглавляет её нападающий «Эдмонтона» Зак Хайман. В 12 играх он забросил целых 11 шайб.

Лидеры «Ойлерз» покорили несколько удивительных достижений. Они захватили топ-4 списка лучших бомбардиров плей-офф НХЛ. Первым идёт Леон Драйзайтль с 24 (8+16) очками, следом Коннор Макдэвид с 21 (2+19), Эван Бушар с 20 (5+15) и Райан Ньюджент-Хопкинс с 16 (4+12).

Остановить нападение «Эдмонтона» — невероятно сложная задача. Даже опытный Сергей Гончар, работающий в «Ванкувере» тренером защитников, оказался бессилен. Мастерство форвардов «Эдмонтона» — это просто космический уровень.

Можно пойти обходным путём — постараться перебросать «Ойлерз». Оборона и вратарская позиция у них далеко не так сильны, как нападение. В 12 встречах текущего плей-офф подопечные Криса Ноблоха пропустили 33 шайбы.

И это при том, что в соперниках были отнюдь не самые выдающиеся в плане результативности команды. «Даллас» в нападении будет поинтереснее. К тому же Ноблох проделал немалый труд для того, чтобы улучшить качество игры в защите, но до идеала ещё очень далеко.

У «Старз» оборона крепкая, но в полуфинал Кубка Стэнли им помог выйти срыв Валерия Ничушкина. Если бы российский нападающий посреди плей-офф не подставил команду, в соперниках у «Эдмонтона» вполне мог бы оказаться «Колорадо».

Поставить на то, что сыграет ТБ 5.5 шайбы, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.75. Шесть из восьми последних очных встреч закончились именно так. В двух других командам не хватило одного гола для того, чтобы пробить данную отметку.

Первый матч серии — это зачастую разведка, выявление слабых сторон соперника и устранение собственных недочётов. У «Ойлерз» первые матчи серий с «Лос-Анджелесом» и «Ванкувером» получились очень результативными, у «Старз» с «Вегасом» и «Колорадо» — тоже.

Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ «Даллас» — «Эдмонтон» 24 мая 2024 года

Фаворита нет. У обеих команд имеются хорошие шансы выиграть первый матч серии, а там дальше уже будет видно. Лучше заключить пари на то, что сыграет верх по голам. У «Далласа» и «Эдмонтона» шикарно работает нападение, но есть проблемы в защите. История последних очных встреч также сопутствует большому количеству заброшенных шайб.

Ставка: тотал больше 5.5 шайбы за 1.75.