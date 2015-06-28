«Питтсбург Пайрэтс» — «Атланта Брэйвз». Прогноз на матч 28.06.2015

Представляем вашему вниманию прогноз автора «Чемпионата» Александра Служакова на матч регулярного чемпионата МЛБ «Питтсбург Пайрэтс» — «Атланта Брэйвз». Старт игры — 28 июня в 20:35 по московскому времени.

Ставка: победа «Атланты» за 2.05 в БК WinLine (см. все коэффициенты на матч).

Причины последних неудач «Брэйвз» (пять поражений подряд) кроются в тяжёлом календаре, ведь сначала им пришлось играть против мощного «Вашингтона», а теперь против не менее классного «Питтсбурга». Кроме того, на неделе травму получил лучший бьющий команды, игрок первой базы Фредди Фримэн. Без него атака «Атланты» выглядит сиротливо. Но пять поражений подряд для приличной команды — это всё-таки перебор. И, как мне кажется, сегодня «Атланта» способна победить.

Причины моей уверенности кроются в личности стартового питчера команды из Джорджии Алекса Вуда, который в последних семи матчах пропускает лишь 2,72 очка. Для сравнения, его сегодняшний оппонент Джефф Локке на этой же дистанции пропускает 4,01 очка. Кроме того, Вуд в гостях играет значительно лучше, чем дома. В семи гостевых матчах у него 4 победы при 2 поражениях. Средняя пропускаемость — 2,73 очка. И в целом против «Питтсбурга» он играет неплохо, особенно на выезде. Тем более сегодня ему будет проще, ведь у «Пайрэтс», скорее всего, не сыграет лидер нападения Эндрю Маккатчен. У него травма.

Что касается Джеффа Локке, то ничем интересным он похвастать не может. Последнюю игру в «Цинциннати» он не может занести в актив, отыграл Локке всего 4 иннинга, пропустив 11 человек на базы. У него просто аховая статистика в матчах, которые играются днём. А сегодня матч стартует в два часа дня по местному времени. Так вот в таких играх Локке пропускает 7,04 очка. С «Атлантой» в этом сезоне он играл в гостях — пропустил 4 очка за 6 и 1/3 иннинга. С этой командой он неудачно играет на выезде. Дома дела обстоят чуть лучше. Тем не менее я полагаю, что матч будет «низовым», так как лучшие силы команд травмированы. И всё-таки «Атланта» должна выиграть, если Вуд сыграет в свою обычную силу. Выбор между двумя ставками тяжёлый — я возьму ту, которая предполагает больший коэффициент.

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