Титов: в матче «Ювентус» — «Милан» жду победы туринцев с разницей в один мяч

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Егор Титов сделал прогноз на матч Суперкубка Италии между «Ювентусом» и «Миланом».
Ставка: победа «Ювентуса» с разницей в один мяч за 3.50 (см. все коэффициенты на матч)
«В необычное время пройдёт матч за Суперкубок Италии. Да ещё и в Катаре будут играть «Ювентус» и «Милан». Но это особенно ничего не меняет. Считаю, что в этой встрече однозначный фаворит «Ювентус». Пусть «Милан» выглядит уже не так безнадёжно, как в предыдущие годы, да и в чемпионате победил туринцев, но всё-таки уровень команд на данном этапе разнится.
Полузащита, являющаяся лицом команды, у «Ювентуса» на порядок сильнее. У «Милана» там ведь в основном молодёжь. Ребята стараются, крутятся, но класса им пока не хватает. У «Ювентуса» же есть Хедира, Маркизио, Пьянич. Многие позавидовали бы такому составу.
Игра кубковая, за трофей, вряд ли здесь всё будет очень легко для «Ювентуса». «Милан» давно не завоёвывал никаких трофеев, и он будет биться. Для Монтеллы этот матч очень важен. Но я всё-таки ставлю на «Ювентус». Думаю, что он одержит победу с разницей в 1 мяч — 1:0 или 2:1», — рассказал эксперт.
Матч «Ювентус» — «Милан» состоится 23 декабря на стадионе «Джассим Бин Хамад — Аль-Садд» в Дохе (Катар). Начало встречи — 19:30 мск. Вы можете получить бесплатную ставку в размере 500 рублей на этот матч.