Букмекеры оценили вероятность ухода Руни из «МЮ» в Китай этой зимой

На прошлой неделе СМИ сообщили, что нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни может продолжить карьеру в чемпионате Китая. По неофициальным данным, «Гуанчжоу Эвергранд» и «Бэйцзин Гоань» собираются попробовать подписать контракт с 31-летним футболистом. Зарплата Руни в одном из этих клубов может составить £ 700 тыс. в неделю (около € 820 тыс. в неделю).
Букмекеры предлагают поставить на уход Руни в любой китайский клуб в зимнее трансферное за 3.00. Также в число основных претендентов входят «Эвертон» (4.50) и «ПСЖ (21.0) (см. все коэффициенты).
Следом идёт вариант „любой клуб MLS“ (26.0), а также „Ливерпуль“ (51.0) и „Ньюкасл“ (81.0).