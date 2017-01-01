Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016
Теннис
WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля 2016 Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Борьба Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы
Прочие виды спорта Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Новогодний Чемпионат
Билеты на спорт
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

Сэвидж: в матче «Арсенал» — «Кристал Пэлас» можно ждать сенсации

1 января 2017, воскресенье. 13:00. Ставки
Бывший игрок «Бирмингема», «Блэкберна», «Лестер Сити» и сборной Уэльса, а ныне популярный эксперт William Hill Робби Сэвидж дал прогноз на матч 19-го тура АПЛ «Арсенал» — «Кристал Пэлас». Встреча состоится 1 января, начало — в 19:00 мск.

Победа «Кристал Пэлас» и гол Кристиана Бентеке за 15.00 (см. все коэффициенты на матч)

«В случае победы „Арсенал“ выйдет на 3-е место. „Канониры“ изумительно играют с „Пэлас“ — 8 побед и 3 ничьи в 11 матчах. Но коэффициент на „орлов“ так высок, что я бы рискнул. Это будет 2-й матч гостей при Эллардайсе, и они будут полны мотивации, а у „Арсенала“ в трёх последних матчах — два поражения и натужная победа над „Вест Бромвичем“.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Арсенал Лондон Кристал Пэлас Робби Сэвидж Бесплатные прогнозы
Новости. Ставки
1 января 2017, воскресенье
13:00 Сэвидж: в матче «Арсенал» — «Кристал Пэлас» можно ждать сенсации
11:30 В Австралии букмекеры пытались узнать внутреннюю кухню команд по крикету
10:00 Эксперты: «Тоттенхэм» победит «Уотфорд», точно забьёт Кейн
31 декабря 2016, суббота
18:30 Букмекеры: сборная России после поражения от США победит Словакию на МЧМ
16:32 Прогноз Карпина на «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: обе забьют и победа хозяев
16:00 Эксперты: «Вашингтон» Овечкина победит «Нью-Джерси» с Калининым в матче НХЛ
14:30 «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: Робби Сэвидж ставит на победу команды Клоппа
13:00 Bet365 построит спортивный зал и учебный центр для персонала
10:45 Букмекеры оценили шансы «Челси» выиграть 13-й матч чемпионата Англии подряд
09:00 Эксперты: Надаль победит Гоффена в финале выставочного турнира в Абу-Даби
00:12 Аналитики: «Сент-Луис» Тарасенко выиграет у «Нэшвилла» в матче НХЛ
30 декабря 2016, пятница
17:40 Букмекеры: «Голден Стэйт» Дюранта не оставит шансов «Далласу» в матче НБА
16:10 Коэффициент 5001 на чемпионство «Лестера» стал рекордным в 2016 году
16:02 В Великобритании состоялись благотворительные гонки резиновых уточек
14:05 С 1 января 2017 года William Hill прекращает работу в Чехии
13:00 Сэвидж: «Эвертон» выиграет у «Халла», Лукаку забьёт
11:30 Глава Scotbet раскритиковал власти Шотландии из-за регулирования гэмблинга
10:00 Аналитики: УНИКС проиграет «Панатинаикосу» в матче баскетбольной Евролиги
29 декабря 2016, четверг
17:30 William Hill начал приём ставок на виртуальные скачки в Неваде
16:28 William Hill предложил федерации скачек Великобритании вернуть операторам деньги
14:30 Жители Сингапура недовольны рекламой гэмблинга, которая появляется на смартфонах
13:00 Аналитики: ЦСКА победит «Црвену Звезду» в матче баскетбольной Евролиги
11:30 Букмекеры оценили шансы сборной России победить США на МЧМ по хоккею
10:00 Букмекеры не сомневаются в победе СКА над «Локомотивом» в матче КХЛ
28 декабря 2016, среда
21:30 Букмекеры: «Голден Стэйт» с Дюрантом прервёт победную серию «Торонто»
20:00 Аналитики: «Питтсбург» Малкина не оставит шансов «Каролине» в матче НХЛ
18:29 Клиент Betfair использовал вывод за 4 минуты до провала и выиграл € 265 тыс.
18:00 Эксперты: Подчуфарова и Волков останутся без медалей в «Рождественской гонке»
17:38 Генич: мой прогноз на матч «Саутгемптон» — «Тоттенхэм» — ничья
11:45 «Саутгемптон» — «Тоттенхэм»: Сэвидж ставит на «святых» и гол Джея Родригеса
10:00 Букмекеры не сомневаются в победе ЦСКА над «Динамо» в матче КХЛ
27 декабря 2016, вторник
21:00 Букмекеры оценили вероятность ухода Руни из «МЮ» в Китай этой зимой
19:30 Аналитики: «Лейкерс» с Мозговым проиграют «Юте» в матче НБА
18:11 Букмекеры: «Вашингтон» Овечкина и Кузнецова победит «Айлендерс» Кулёмина в НХЛ
13:00 Букмекеры: сборная России после поражения от Канады разгромит Латвию на МЧМ
11:30 «Ливерпуль» — «Сток Сити»: Сэвидж ставит на команду Клоппа и гол Мане
10:00 Букмекеры назвали фаворита матча КХЛ «Ак Барс» — СКА
26 декабря 2016, понедельник
21:00 «Кливленд» не помешает «Голден Стэйт» стать чемпионом НБА, считают букмекеры
19:37 Букмекеры: Лиллард не спасёт «Портленд» от поражения в матче с «Торонто»
17:28 Эрнани не забьёт много за «Зенит» в нынешнем сезоне, считают букмекеры
16:23 В 2016 году Роскомнадзор заблокировал 12,5 тыс. сайтов игорной тематики
15:30 Прогноз Генича на матч «Арсенал» — «Вест Бромвич»: победа хозяев в первом тайме
14:30 Букмекеры оценили шансы сборной России начать МЧМ по хоккею с победы над Канадой
13:00 Сэвидж: «Манчестер Сити» победит «Халл», жду гола от Стерлинга
11:30 Букмекеры не сомневаются, что ЦСКА победит «Локомотив» в матче КХЛ
Все новости RSS
Каким образом вы предпочитаете делать ставки?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2016
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+