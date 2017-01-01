Сэвидж: в матче «Арсенал» — «Кристал Пэлас» можно ждать сенсации

Бывший игрок «Бирмингема», «Блэкберна», «Лестер Сити» и сборной Уэльса, а ныне популярный эксперт William Hillдал прогноз на матч 19-го тура АПЛ «Арсенал» — «Кристал Пэлас». Встреча состоится 1 января, начало — в 19:00 мск.«В случае победы „Арсенал“ выйдет на 3-е место. „Канониры“ изумительно играют с „Пэлас“ — 8 побед и 3 ничьи в 11 матчах. Но коэффициент на „орлов“ так высок, что я бы рискнул. Это будет 2-й матч гостей при Эллардайсе, и они будут полны мотивации, а у „Арсенала“ в трёх последних матчах — два поражения и натужная победа над „Вест Бромвичем“.