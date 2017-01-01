Шансы сборной России выиграть МЧМ по хоккею — 12,5%, считают букмекеры

На молодёжном чемпионате мира по хоккею стали известны все четвертьфинальные пары. Сборная России заняла третье место в группе B и получила в соперники вторую команду из другого квинтета – сборную Дании.
Другие пары: Швеция (1А) – Словакия (4В), Канада (2В) – Чехия (3А), США (1В) – Швейцария (4А). Букмекерские компании обновили котировки на победителя МЧМ перед 1/4 финала.
Явным фаворитом считается сборная Канады (2.10). Следом идут команды США (3.30), Швеции (3.98) и России (8.00, 12,5%).
(см. все коэффициенты).
Ниже оцениваются шансы Чехии (70.0), Швейцарии (400.0), Дании (500.0) и Словакии (600.0).