Сделавший 1260 ставок за последние 10 лет Бартон вернулся в «Бёрнли»

34-летний хавбек минувшим летом перебрался в шотландский «Рейнджерс», подписав соглашение на два года, однако в начале ноября он и клуб объявили о расторжении контракта. Бартон не появлялся на поле после поражения от «Селтика» (1:5) в чемпионате Шотландии. После той игры в команде разгорелся конфликт, в который оказались вовлечены главный тренер Марк Уорбартон, сам Бартон и его партнёры по команде.
До перехода в «Рейнджерс» Бартон выступал в «Бёрнли» с 2015 по 2016 год.
Десять дней назад Футбольная ассоциация Англии заявила, что Бартон сделал 1260 ставок за последние 10 лет.