Букмекеры: «Лейкерс» с Мозговым проиграют «Мемфису» в матче НБА

4 января состоится матч регулярного чемпионата НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс», за который выступает российский центровой Тимофей Мозгов, и «Мемфис Гриззлиз». Начало — в 6:30 мск.
Букмекеры отдают предпочтение «Мемфису» и предлагают поставить на победу гостей в основное время за 1.50. Шансы «Лейкерс» оценены в 3.00, поставить на ничью после 48 минут игры можно за 14.0.
Ставку на победу «озёрных» с учётом ОТ можно сделать за 2.70, а на победу «Гриззлиз» — за 1.45 (см. все коэффициенты на матч).
Коэффициент на ТБ 207,5 очка — 1.90, а на ТМ 207,5 очка — 1.90.