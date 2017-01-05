Букмекеры: сборная России проиграет Швеции матч за бронзу хоккейного МЧМ

5 января сборная России по хоккею до 20 лет на чемпионате мира в матче за бронзовые медали сыграет с национальной командой Швеции.
Аналитики букмекерских контор полагают, что лучшие шансы на победу имеют скандинавские хоккеисты. На победу сборной Швеции в основное время матча предлагается ставить за 2.13. Завоевание медалей шведами оценивается коэффициентом 1.76.
Победа российских хоккеистов в основное время матча котируется за 2.80. Медали для сборной России «стоят» 2.22 (см. все коэффициенты на матч).
Эксперты ожидают результативной игры в «бронзовом» матче. На ТБ 5,5 гола можно поставить за 1.85, ТМ 5,5 — 2.11.
Лучшие шансы набрать минимум одно очко за результативность, согласно котировкам, имеют Александер Нюландер (1.35), Кирилл Капризов (1.45) и Карл Грундстрём (1.57).
Встреча сборных России и Швеции начнётся в 23:30 по московскому времени.