Игорные компании были одними из главных заказчиков рекламы в Швеции в 2016 году, информирует Сalvinayre.
Оператор Unibet потратил больше других представителей отрасли на ТВ-рекламу — $ 30 млн, заняв четвёртое место среди всех рекламодателей страны с долей в 1,5 %. Пятую строчку в том же списке занял государственный букмекер Svenska Spel, который потратил на ТВ-рекламу около $ 27 млн.
Svenska Spel лидирует по рекламным затратам на радио — оператор заплатил те же $ 27 млн. Unibet занял второе место среди игорных компаний (около $ 2 млн).