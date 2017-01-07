Сторонник легализации гемблинга поборется за пост губернатора Нью-Джерси

Член сената штата Нью-Джерси, который является одним из самых преданных сторонников легализации и регулирования азартных игр в Интернете в США, официально объявил, что будет баллотироваться на пост губернатора штата.«Окончательное решение зависело от меня, и я не мог сдержать себя. Штат Нью-Джерси нуждается в фундаментальной реформе и реструктуризации. Штату нужен боец, а я боец», — цитирует Лесняка NJ.В течение почти 40 лет Лесняк в качестве ведущего демократа в законодательном органе Нью-Джерси проявлял завидное упорство в продвижении законов и проектов, принятие которых, по его мнению, было бы полезным для штата, в том числе и с экономической точки зрения.