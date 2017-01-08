Аналитики: Дальмайер — фаворит масс-старта в Оберхофе, шансы Акимовой — 4%

8 января на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия) состоится женский масс-старт. Он начнётся в 16:40 по московскому времени.
Аналитики считают фаворитами немку Лауру Дальмайер (2.82), чешку Габриэлу Коукалову (3.50) и француженку Мари Дорен-Абер (3.80), следом идут финка Кайса Мякяряйнен (5.95) и итальянка Доротея Вирер (13.0)см. все коэффициенты).
Победа представительниц российского биатлона станет сенсацией, исходя из котировок. Поставить на Татьяну Акимову предлагают за 26.0.