Plus500 продлил спонсорское соглашение с мадридским «Атлетико»

Брокерская компания Plus500 продлила спонсорское соглашение с футбольным клубом «Атлетико» Мадрид на сезон-2017/18.
По условиям соглашения, Plus500 продолжит оставаться титульным спонсором команды. Кроме того, логотип Plus500 появится на тренировочных футболках «Атлетико», а также на новом стадионе клуба El Wanda Metropolitano.
«Мы очень рады, что продлили соглашение о партнёрстве с Plus500. Мы считаем, что это сотрудничество зарекомендовало себя. Оно способствует росту и прогрессу нашего клуба», — прокомментировал новый контракт исполнительный директор «Атлетико» Мигель Анхель Хиль Марин.
Plus500 и «Атлетико» начали сотрудничество в январе 2015 года.