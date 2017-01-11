В Японии на правительственном уровне будут бороться с игровой зависимостью

Власти Японии в целях борьбы с лудоманией среди своих граждан планируют принять законопроект о противодействии игровой зависимости.
Как сообщает Yogonet, законопроект обяжет гемблинг-операторов (казино, ставки на скачки и т. д.), а также муниципальные власти выработать планы по ужесточению регулирования азартных игр.
Законопроект будет рассмотрен парламентом Японии 20 января.
Как стало известно в декабре прошлого года, Великобритания тратит на борьбу с игорной зависимостью более £ 100 млн (€ 119 млн) в год.