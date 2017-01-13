Букмекеры оценили шансы Шипулина выиграть спринт в Оберхофе

13 января в Оберхофе в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону состоится мужской спринт. Начало — в 16:45 мск.
Первым из россиян на лыжню отправится Антон Бабиков, получивший 14-й номер. За ним начнёт гонку Дмитрий Малышко, стартующий 30-м. Матвей Елисеев — 53-й, Антон Шипулин — 69-й, Максим Цветков — 70-й, а последним выйдет на старт Евгений Гараничев — 90-м.
Аналитики считают фаворитом француза Мартена Фуркада (2.00), следом идут норвежец Йоханнес Бё и немец Симон Шемпп (по 8.50), затем россиянин Антон Шипулин (14.0, 7%) и норвежец Эмиль Хегле Свендсен (10.5) (см. все коэффициенты).
Поставить на Максима Цветкова можно за 67.0, а на Матвея Елисеева и Евгения Гараничева — за 91.0.