Букмекеры: «Вашингтон» Овечкина продлит победную серию в матче с «Филадельфией»

15 января состоится матч регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтон Кэпиталз», за который выступают Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов, и «Филадельфия Флайерз» с Иваном Проворовым и Романом Любимовым. Начало — в 20:30 мск. «Кэпиталз» выиграли восемь матчей подряд.
Букмекеры считают фаворитом «Вашингтон» и предлагают поставить на победу хозяев в основное время за 1.78. Шансы «Филадельфии» оценены в 4.14, поставить на ничью после 60 минут игры можно за 4.14.
Ставки на победу «Кэпиталз» с учётом ОТ и буллитов можно сделать за 1.47, а на победу «Флайерз» — за 2.99 (см. все коэффициенты на матч).
По мнению аналитиков, игра будет малорезультативной: коэффициент на ТБ 5,5 шайбы — 2.36, а на ТМ 5,5 шайбы — 1.68.