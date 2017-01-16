Чакветадзе: Касаткина легко победит в первом круге Australian Open

Известная российская теннисистка, бывшая пятая ракетка мира Анна Чакветадзе дала прогноз на матч россиянки Дарьи Касаткиной с китаянкой Пэн Шуай в первом круге одиночного разряда Australian Open.
Ставка: тотал геймов меньше 20,5 за 1.85 (см. все коэффициенты на матч)
«Дарья Касаткина неплохо начала новый сезон, уже победила Кербер, дала бой Мугурусе. С Контой не получилось, но британка сейчас очень сильна. Про Пэн сложно что-то говорить. Не многие думали, что она вообще вернётся на корт после всех своих проблем со здоровьем. Она уже достаточно возрастной игрок. Но в конце прошлого года она показывала неплохую игру, даже турнир на родине выиграла и на мелких турнирах себя показала. Но в этом году она только один матч провела, проиграв Синяковой.
Против стабильной игры Касаткиной Пэн сложно будет что-то продемонстрировать. Её игра сейчас не так мощна. А Касаткина испытывает проблемы с теннисистками, которые значительно превосходят её в мощи. На мой взгляд, здесь Дарья легко должна выигрывать. Ставлю на то, что будет меньше 20,5 геймов», — считает Чакветадзе.
Матч Дарья Касаткина — Пэн Шуай состоится 16 января и начнётся ориентировочно в 8:30 по московскому времени.