Офшорных букмекеров хотят обязать поддерживать конный спорт Британии

Офшорные букмекеры, оперирующие на территории Великобритании, с апреля 2017 года могут начать отчислять 10% от прибыли на поддержку конного спорта страны. Речь идёт про букмекеров, принимающих ставки на скачки.Данное решение было принято британскими законодателями в марте 2016 года, но вступление его в силу может быть отсрочено из-за того, что Великобритания по результатам референдума приняла решение выйти из Евросоюза. Что повлекло за собой ряд изменений в законодательстве.Кроме того, букмекеры, недовольные данной инициативой, намерены судиться с британским правительством.