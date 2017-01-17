Президент СРО букмекеров: в нашем ЦУПИСе уже более 30 тысяч человек

Президент СРО «Ассоциация букмекерских контор» (СРО букмекеров) Дарина Денисова рассказала, каких успехов добился ЦУПИС организации за два месяца работы.
«Наш центр учёта переводов интерактивных ставок запустился не так давно, а именно в ноябре, но уже сейчас мы можем сказать, что в нашем ЦУПИСе прошли идентификацию более 30 тысяч человек. И мы считаем, что за интерактивными ставками будущее», — приводит слова Денисовой «Рейтинг Бумекеров».
Напомним, ЦУПИС саморегулируемой организации «Ассоциация букмекерских контор» с ноября 2016 года работает в полноценном режиме. Легальный приём интерактивных ставок в России возможен при подключении букмекера к системе к Центру учёта переводов интерактивных ставок.