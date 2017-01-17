Роскомнадзор будет самостоятельно определять способ блокировки интернет-ресурсов

Роскомнадзору планируется разрешить самостоятельно определять способ блокировки сайта, внесённого в чёрные списки, сообщают «Известия». Соответствующие изменения в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» подготовили в Минкомсвязи.На данный момент метод отключения определяет для себя каждый оператор связи. Предполагается, что новые полномочия Роскомнадзора защитят законопослушные ресурсы, оказавшиеся на одном интернет-адресе (IP) с нарушителем. На одном IP-адресе может быть размещено до 1000 доменов, и в случае блокировки IP все они перестают работать.«Сейчас операторы связи самостоятельно выбирают способы ограничения доступа. В ряде случаев происходит «попутная блокировка» ресурсов, не содержащих запрещённой информации. Способы ограничения доступа не всегда оптимальны с точки зрения устойчивости сетей связи, обеспечения прав пользователей, не всегда учитывают новые технологии, используемые для распространения информации в Интернете», — сообщил официальный представитель Роскомнадзора