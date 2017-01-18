Букмекеры: «Монреаль» Радулова победит «Питтсбург» Малкина в матче НХЛ

19 января состоится матч регулярного чемпионата НХЛ между «Монреаль Канадиенс» с Александром Радуловым, Алексеем Емелиным и Андреем Марковым и «Питтсбург Пингвинз», за который выступает Евгений Малкин. Начало — в 3:30 мск.
Букмекеры считают фаворитом «Монреаль» и предлагают поставить на победу хозяев в основное время за 2.31. Шансы «Питтсбурга» оценены в 2.73, поставить на ничью после 60 минут игры можно за 3.97.
Ставку на победу «Пингвинз» с учётом ОТ и буллитов можно сделать за 2.04, а на победу «Монреаля» — за 1.79 (см. все коэффициенты на матч).
По мнению аналитиков, игра будет результативной: коэффициент на ТБ 5,5 шайбы — 1.87, а на ТМ 5,5 шайбы — 1.94.