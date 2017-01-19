После вылета Джоковича фаворитом Australian Open у букмекеров стал Маррей

Букмекерские конторы повысили коэффициент на то, что британец Энди Маррей выиграет Открытый чемпионат Австралии по теннису.
Сейчас на победу первой ракетки мира предлагается ставить за 1.85. Обратный исход оценён коэффициентом 1.95 (см. все коэффициенты).
Перед началом турнира шансы Маррея котировались наравне с на тот момент действующим чемпионом Новаком Джоковичем. Но после того, как сербский теннисист сенсационно проиграл во втором круге Денису Истомину из Узбекистана, эксперты считают Маррея уверенным фаворитом.
Шансы Станисласа Вавринки и Милоша Раонича выиграть Australian Open оценены коэффициентом 7.00.