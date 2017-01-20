Аналитики: «Лейкерс» Мозгова в матче с «Индианой» проиграют в шестой раз подряд

21 января состоится матч регулярного чемпионата НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс», за который выступает российский центровой Тимофей Мозгов, и «Индианой Пэйсерз». Начало — в 6:30 мск. ЛАЛ проиграли пять матчей кряду.
Букмекеры отдают предпочтение «Индиане» и предлагают поставить на победу гостей в основное время за 1.60. Шансы «Лейкерс» оценены в 2.45, поставить на ничью после 48 минут игры можно за 13.0.
Ставку на победу «озёрных» с учётом ОТ можно сделать за 2.30, а на победу «Пэйсерз» — за 1.55 (см. все коэффициенты на матч).
Коэффициент на ТБ 220,5 очка — 1.90, а на ТМ 220,5 очка — 1.90.