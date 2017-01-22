Сэвидж: у меня есть шикарная ставка на матч «Челси» — «Халл» с коэффициентом 8.0

Бывший игрок «Бирмингема», «Блэкберна», «Лестер Сити» и сборной Уэльса, а ныне популярный эксперт William Hill Робби Сэвидж дал прогноз на матч 22-го тура АПЛ «Челси» — «Халл Сити». Встреча состоится 22 января, начало — в 19:30 мск.
Ставка: ТБ 3 гола, ТБ 3 карточки и ТБ 10 угловых за 8.00 (см. все коэффициенты на матч).
«Не советую ставить на результат: коэффициент на победу «Челси» слишком низок, а «Халл» после смены тренера уже хлопнул «Борнмут», забив ему три мяча. Я нашёл шикарный вариант: ТБ 3 гола, ТБ 3 карточки и ТБ 10 угловых с очень крутым коэффициентом. Жду на поле рубку, так что событий должно быть много», — сказал Сэвидж.