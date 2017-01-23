Букмекеры считают фаворитом Australian Open Серену Уильямс

Букмекеры скорректировали линию на победительницу Australian Open в женском одиночном разряде перед матчами 1/4 финала.
Лучшие шансы на трофей, согласно котировкам, имеет Серена Уильямс. На успех американки предлагается поставить за 2.40 (см. все коэффициенты).
Второй в списке потенциальных победительниц Открытого чемпионата Австралии идёт чешка Каролина Плишкова (4.50), также в число основных претенденток входят испанка Гарбинье Мугуруса и британка Йоханна Конта (5.00).
Худшие шансы выиграть турнир, по мнению экспертов, имеет Мирьяна Лучич-Барони из Хорватии (45.0).