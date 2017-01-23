Ассоциация по игорным стандартам создала европейское подразделение

Ассоциация по игорным стандартам (GSA) создала ещё одно подразделение, которое будет функционировать в Европе. GSA Европа будет предоставлять членам ассоциации различные преимущества при ведении бизнеса, информирует igamingbusiness.GSA Европа будет работать в постоянном контакте вместе с GSA Азия и GSA США. Все эти подразделения ведут свою деятельность под руководством головного офиса GSA.«GSA имеет необыкновенный послужной список, наша работа повлияла на развитие игорного бизнеса в каждом уголке мира. Теперь, с созданием GSA Европа, мы сможем улучшить ситуацию в индустрии в Старом Свете», — отметил Марк Пейс, который будет курировать работу GSA Европа в качестве управляющего директора.