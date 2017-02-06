Букмекеры оценили шансы «Тоттенхэма» и «Ман Сити» вырвать чемпионство у «Челси»

Букмекерские компании обновили линию на победителя чемпионата Англии после 24 туров. На данный момент «Челси» занимает первое место в таблице, опережая «Тоттенхэм» на 9, а «Манчестер Сити» — на 10 очков.
Аналитики не сомневаются в успехе «Челси» и предлагают поставить на синих за 1.13. В тройку фаворитов входят «Тоттенхэм» (13.0) и «Манчестер Сити» (15.0). (см. все коэффициенты).
Ниже оцениваются шансы «Ливерпуля» и «Арсенала» (по 51.0), а также «Манчестер Юнайтед» (81.0). Ставки на другие клубы не принимаются.