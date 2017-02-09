Paddy Power: апелляционный суд поддержит блокировку миграционного указа Трампа

Ирландский букмекер Paddy Power, не оставляющий без внимания значимые общественно-политические события, предлагает поставить на то, сумеет ли президент США Дональд Трамп с помощью Апелляционного суда в Сан-Франциско восстановить свой миграционный указ.
Напомним, ранее федеральный судья Джеймс Робарт предписал администрации США частично остановить исполнение указа президента об иммиграционных ограничениях. Предписание судьи приостанавливает действие указа по всей стране.
Аналитики Paddy Power считают, что Апелляционный суд поддержит решение Робарта и запрет на исполнение указа продолжит действовать. На это предлагается поставить за 1.30. Если же решение будет принято в пользу Трампа, сыграет ставка с коэффициентом 3.25.
«Аргументы Дональда восстановить его миграционный запрет выглядят столь же неубедительно, как и его попытки восстановить свою молодость через его цвет волос. Президентству Трампа будет нанесён очередной удар», — прокомментировал линию пресс-секретарь Paddy Power.
Также компания продолжает принимать ставки на импичмент Трампа в 2017 году (5.00), а также развод президента с супругой Меланьей Трамп в этом же году (17.00). На то, что Трамп покинет свой пост до истечения срока первого президентства по любой причине, в Paddy Power можно поставить всего за 2.50.