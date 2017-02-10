Игорный магнат может склонить Трампа к полному запрету онлайн-гэмблинга в США

Президент СШАпровёл ужин с миллиардером, сообщает Gambling911.Американские аналитики предполагают, что Адельсон через Трампа пытается лоббировать закон о полном запрете онлайн-гэмблинга в США. Бизнесмен является крупнейшим в США владельцем казино в Лас-Вегасе, а потому ему невыгодна конкуренция со стороны интернет-операторов.Адельсон, состояние которого на август 2016 года оценивалось в $ 32,2 млрд, также является одним из главных спонсоров Республиканской партии США. Официально на президентскую кампанию Трампа предприниматель пожертвовал $ 20 млн. Соответственно, бизнесмен имеет влияние на новоизбранного президента.На данный момент онлайн-покер и онлайн-казино разрешены в трёх штатах США: Невада, Нью-Джерси и Делавэр. Представители игорных операторов пытаются добиться отмены запрета на онлайн-гэмблинг и в других штатах. И в решении этого вопроса также возлагают надежды на Трампа, который имел отношение к игорному бизнесу и знаком с проблемами отрасли.В свою очередь Шелдон Адельсон не только последовательно выступает за отмену запретов на онлайн-гэмблинг, но и требует распространить его на все штаты США без исключения.