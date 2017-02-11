Аналитики: сборная России проиграет Швеции в матче Евротура

11 февраля в матче Евротура сыграют сборные Швеции и России. Начало — в 17:30 мск.Букмекеры отдают преимущество Швеции и предлагают поставить на победу хозяев в основное время за. Шансы России оценены в, поставить на ничью после 60 минут игры можно заСтавку на победу шведов с учётом ОТ и буллитов можно сделать за, а на победу россиян — заПо мнению аналитиков, игра будет результативной: коэффициент на ТБ 4,5 шайбы —, а на ТМ 4,5 шайбы —