Аналитики: сборная России проиграет Швеции в матче Евротура

11 февраля в матче Евротура сыграют сборные Швеции и России. Начало — в 17:30 мск.
Букмекеры отдают преимущество Швеции и предлагают поставить на победу хозяев в основное время за 2.25. Шансы России оценены в 2.62, поставить на ничью после 60 минут игры можно за 4.26 (см. все коэффициенты на матч)
Ставку на победу шведов с учётом ОТ и буллитов можно сделать за 1.75, а на победу россиян — за 1.97.
По мнению аналитиков, игра будет результативной: коэффициент на ТБ 4,5 шайбы — 1.58, а на ТМ 4,5 шайбы — 2.23.