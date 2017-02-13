Россиянам запретят переводить деньги нелегальным букмекерам

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект Минфина РФ, предусматривающий запрет банкам и платёжным агентам под угрозой наказания переводить на счета нелегальных букмекеров деньги россиян.
Об этом РБК сообщили два участника заседания (правительство об этом не объявляло). Обсуждение законопроекта на заседании правительства ожидается 16 февраля, сообщает издание.
Офшорные букмекеры будут включены в специальные чёрные списки — их будет вести Федеральная налоговая служба (ФНС). Чёрные списки будут публиковаться и доводиться до сведения банков и всех платёжных агентов.
Перевести деньги компаниям и лицам из чёрного списка операторов онлайн-казино нельзя будет ни наличными, ни с помощью банковских карт или виртуальных кошельков: согласно законопроекту каждый оператор платёжной системы (это Visa, MasterCard, Western Union и т.д. — всего 43 наименования, как следует из реестра Центробанка) должен будет установить на такие операции специальный код, который укажет, что получатели перевода нелегально организуют и проводят азартные игры.
О том, что правительство подготовило законопроект, который описывает механизмы запрета проведения операций кредитными организациями в адрес незаконных игорных операторов, ещё в июле 2016 года в интервью «Чемпионату» рассказал председатель совета директоров Первого ЦУПИС (Центра учёта переводов интерактивных ставок) Антон Рожковский.