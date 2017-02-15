Аналитики: Дальмайер — фаворит индивидуальной гонки, шансы Домрачевой — 12%

Букмекеры обновили линию на победительницу индивидуальной гонки на чемпионате мира—2017 в Хохфильцене.
Первой из россиянок на трассу выйдет Татьяна Акимова, получившая 9-й номер. Светлана Слепцова стартует 33-й, Ирина Старых — 46-й, Ольга Подчуфарова — 84-й. Гонка начнётся в 16:30 по мск.
Аналитики считают фаворитом немку Лауру Дальмайер (2.80), следом идут чешка Габриэла Коукалова (3.00), француженка Мари Дорен-Абер (7.50) и Дарья Домрачева из Беларуси (8.50) (см. все коэффициенты)
Победа представительниц российского биатлона станет сенсацией, исходя из котировок. Поставить на Ирину Старых можно за 60.0, а на Ольгу Подчуфарову — за 75.0.