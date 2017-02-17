Букмекеры оценили шансы Гвардиолы вернуться в «Барселону»

После разгрома «Барселоны» в матче 1/8 Лиги чемпионов против «ПСЖ» в СМИ появилась информация, что футболисты каталонской команды не верят в Луиса Энрике, а руководство клуба начало думать о смене главного тренера.
Аналитики букмекерских контор считают, что лучшие шансы возглавить «Барселону» после ухода Луиса Энрике имеет аргентинец Хорхе Сампаоли (3.46), являющийся главным тренером «Севильи».
На втором месте в списке потенциальных сменщиков Энрике — Рональд Куман (4.50), выступавший за «Барселону» с 1989 по 1995 год. Сейчас голландец тренирует ливерпульский «Эвертон».
Замыкает тройку тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель (6.00) (см. все коэффициенты).
За 8.00 можно поставить на то, что в «Барселону» вернётся Хосеп Гвардиола, чего якобы хочет Лионель Месси.
За 51.00 предлагается поставить на то, что следующим тренером «Барсы» станет Христо Стоичков, за 67.00 — Гус Хиддинк.