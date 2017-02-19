Прогноз Генича на матч «Барселона» — «Леганес»: каталонцы победят с форой (-2,5)

Футбольный комментатордал прогноз на матч «Барселона» — «Леганес» в 23-м туре чемпионата Испании по футболу.«В этом матче «Леганес» просто может попасть под горячие ноги и горящие сердца игроков «Барселоны», которые пережили унижение в парижском матче. После такого понятно, что не стоит завидовать следующему сопернику «Барселоны». Каталонцы могут оторваться на «Леганесе», тем более что играют у себя дома. Вокруг да около здесь ходить не нужно, выискивая какие-то дополнительные факторы и интриги. Предлагаю сыграть победу «Барселоны с форой (-2,5) мяча за 1.78. Но можно рискнуть чуть больше и взять фору (-3) с коэффициентом 2,25. «Леганес» в последнее время не очень хорош, а у «Барсы» сумасшедшая мотивация», — считает эксперт.Встреча «Барселоны» и «Леганеса» состоится 19 февраля на стадионе «Камп Ноу». Начало — в 22:45 мск.