Согласно котировкам, «Рейнджерс» Бучневича выиграют у «Вашингтона» Овечкина

19 февраля состоится матч регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Йорк Рейнджерс» с Павлом Бучневичем и «Вашингтон Кэпиталз», за который выступают Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов. Начало — в 20:30 мск.
Букмекеры считают фаворитом «Рейнджерс» и предлагают поставить на победу хозяев в основное время за 2.36. Шансы «Вашингтона» оценены в 2.70. Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 3.91.
Ставку на победу «Кэпиталз» с учётом ОТ и буллитов можно сделать за 2.01, а на победу «Рейнджерс» — за 1.81 (см. все коэффициенты).
По мнению аналитиков, игра будет малорезультативной: коэффициент на ТБ 5,5 шайбы — 1.92, а на ТМ 5,5 шайбы — 1.89.